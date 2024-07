Juventus molto avanti per Koopmeiners: ‘tesoretto’ e nuovo assalto | CM.IT

Giuntoli in pressing per Koopmeiners, il nome da mesi in cima alla lista. Dialoghi costanti con l’Atalanta per trovare un’intesa

La Juventus corre pressoché da sola per Teun Koopmeiners, il grande obiettivo di Giuntoli per far compiere il definitivo salto di qualità al centrocampo, già arricchitosi dagli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram. Come raccolto da Calciomercato.it, il Football director è molto avanti per l’olandese: l’accordo con lui e col suo agente, Bart Baving col quale ha un filo diretto da anni, c’è già da diversi mesi, mentre c’è grandissima fiducia per quanto riguarda un’intesa con l’Atalanta.

La Juve corre da sola perché, come abbiamo già scritto, fin qui nessuna big di Premier League si è mossa in maniera concreta per Koopmeiners, costretto a saltare Euro 2024 per un problema all’inguine dopo una stagione di altissimo livello con 15 gol e 7 assist. Per Thiago Motta è il calciatore perfetto da piazzare vicino alla punta, per fare in sostanza da collante tra centrocampo e attacco.

Giuntoli ne è ‘innamorato’ dai tempi dell’Az Alkmaar e ora ha intenzione di fare tutto il possibile per mettere le mani sul cartellino. Contatto costante con l’agente e dialogo continuo con l’Atalanta, che ha già messo in conto la cessione del 26enne ma che parte da una richiesta di 60 milioni di euro.

La società di Pagliuca ha respinto la prima offerta bianconera da 45 milioni bonus inclusi, ma Giuntoli non si è arreso, anzi ha accelerato sul fronte cessioni per incrementare il famoso ‘tesoretto’ e, di conseguenza, formulare una nuova e forse decisiva offerta.

Juventus, Giuntoli ‘sacrifica’ gli ex NextGen per Koopmeiners

Da Iling-junior a Barrenechea, entrambi piazzati all’Aston Villa nell’ambito dell’operazione Douglas Luiz, passando per Chiesa-Roma fino a Soule e Huijsen: Giuntoli ha fatto e vuole fare cassa, per certi versi ‘distruggendo’ il lavoro fatto da Manna per la NextGen.

Ma Giuntoli non ha alternative, a meno del ‘sacrificio’ di un big adesso non in programma, se vuole accontentare Motta e chiudere, soprattutto, l’affare Koopmeiners che adesso potrebbe andare in porto pure senza contropartite.

Soule e Huijsen sono due profili che piacciono all’Atalanta, la quale però si è già rinforzata – con Nicolò Zaniolo e Godfrey – nei loro ruoli. Poi la Juve valuta molto entrambi: sui 30/40 milioni l’argentino, 25/30 il difensore olandese nel mirino anche del PSG.