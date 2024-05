No Atalanta all’offerta per Koopmeiners, ma Juve resta in pole. Ederson-Liverpool | CM.IT

La Juventus si fa avanti per Koopmeiners, prima offerta respinta ma i bianconeri ci riproveranno: le ultime di Calciomercato.it

Negli ultimi giorni la Juventus si è mossa in maniera concreta per Teun Koopmeiners, ‘pallino’ di Giuntoli e uno dei principali obiettivi del nuovo corso. Calciomercato.it ha raccolto conferme sull’offerta bianconera da 45 milioni complessivi.

Per un club come l’Atalanta, che ha fatto e fa del player trading uno dei suoi maggiori punti di forza, l’olandese non è incedibile, ma attualmente la valutazione supera addirittura i 60 milioni di euro. Non a caso ha risposto picche alla proposta della Juve, la quale rimane comunque in pole per il tuttocampista della squadra di Gasperini. La buona notizia per i bianconeri è che al momento non si registrano assalti dalla Premier League per il cartellino dell’Az Alkmaar, che in Italia ha trovato la sua dimensione e che a Torino sarebbe in partenza uno dei punti fermi della squadra di Thiago Motta.

La Juventus dovrebbe tornare a farsi sotto per Koopmeiners, provando magari a inserire una contropartita tecnica. Da Hujisen a Soule, Giuntoli ha nel mazzo carte importanti per provare a oltrepassare il muro dell’Atalanta, la quale ha alzato la posta pure in virtù delle tante offerte che stanno piovendo per i suoi gioielli. Vedi Ederson, il migliore in campo nella finale di Europa League e, come appreso da CM.IT, nel mirino del Liverpool dove è appena approdato come Ds l’ex atalantino Richard Hughes.