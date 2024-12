Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2026, le avversarie dell’Italia: incubo girone di ferro

La Nazionale di Luciano Spalletti attende di conoscere quali saranno i prossimi avversari per la fase a girone: guida al sorteggio

Il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2026 è ormai alle porte. C’è tante attesa per conoscere quale sarà la composizione dei vari gironi, nella quale l’Italia di Luciano Spalletti spera di ritagliarsi un ruolo da autentica protagonista. L’appuntamento è fissato quest’oggi – 13 dicembre – alle ore 12 a Zurigo: nella città elvetica gli Azzurri sapranno quali saranno le prossime sfide lungo il cammino verso i Mondiali 2026, appuntamento al quale Donnarumma e compagni sono chiamati a rispondere presente.

A tal proposito, ricordiamo che l’Italia – essendosi piazzata al secondo posto in Nations League – è inserita automaticamente in prima fascia. Le teste di serie in vista del prossimo sorteggio, infatti, sono rappresentate non solo dalle otto squadre che si sono qualificate in Nations League, ma anche le migliori quattro del ranking FIFA di novembre. Pur avendo raggiunto l’obiettivo minimo, però, per la Nazionale di Spalletti i pericoli sono comunque dietro l’angolo, come messo in evidenza anche nel video sul canale YouTube di Calciomercato.it. Per introdurre l’argomento, però, passiamo in rassegna i criteri di composizione dei vari gironi. Più nello specifico, a contendersi i posti disponibili per l’accesso ai Mondiali saranno nel complesso dodici gironi, sei dei quali composti da cinque squadre e sei costituiti invece da quattro squadre.

In questi ultimi raggruppamenti sacrano presenti le quattro Nazionali che si qualificheranno alle Final Four di Nations League. Ed è a quest’altezza che il ‘dialogo’ tra le due competizioni potrà orientare le composizione dei gironi. Delle squadre che si sfideranno ai quarti di Nations, le vincenti andranno a comporre un gruppo da 4 squadre ad eccezioni delle squadre perdenti, che potranno finire in un girone da 4 o da 5 squadre. Un ping pong su cui porre l’accento con attenzione che, come detto, coinvolgerà anche l’Italia.

Qualificazioni Mondiali 2026, dalla Serbia alla Scozia: guida al sorteggio dell’Italia

Ad ogni modo, ricordiamo che comunque l’Italia è una delle dodici teste di serie, assieme a Portogallo, Croazia, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svizzera ed Austria. Ciò nonostante, anche nelle altre fasce gli avversari di spessore di certo non mancano. A cominciare dalla Turchia di Montella, una delle punte di diamante della seconda fascia, così come Serbia, Norvegia e Svezia.

Tuttavia, occhio anche alla terza fascia dove l’avversario più forte da un punto di vista tecnico è sicuramente la Scozia di McTominay. Infine, sono sulla carta abbordabili quasi tutte le compagini della quarta fascia (dove è l’Armenia probabilmente l’avversario più forte da un punto di vista tecnico) e la quinta fascia, all’interno della quale rientrano Moldavia, Malta, Gibilterra, Andorra, Liechtenstein e San Marino. A qualificarsi direttamente ai prossimi Mondiali saranno le 12 squadre che riusciranno a vincere i rispettivi gironi. Per assegnare gli altri quattro posti in palio, invece, saranno necessari gli spareggi tra le 12 seconde e le quattro migliori squadre di Nations League che non sono riuscite a strappare il pass attraverso i gironi.