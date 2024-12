Ha detto sì al Milan: un altro affare col Chelsea, i dettagli

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra danno per quasi certo il trasferimento a Milanello del centrocampista anglo-nigeriano

L’asse Milano-Londra, o meglio dire Milan-Chelsea resta caldissima. Dall’Inghilterra parlano di un’altra operazione in dirittura o quasi tra i rossoneri e i ‘Blues’, dopo quelli delle ultime estati da Tomori a Pulisic fino a Loftus-Cheek.

L’ennesimo affare tra i due club, entrambi di proprietà americane, potrebbe chiudersi già a gennaio. Oppure all’inizio della prossima estate, dipenderà dalle necessità di Fonseca e dalla volontà del ragazzo. Che a dire il vero, come riporta ‘Caughtoffside’, avrebbe già detto sì al trasferimento a Milanello.

Manca però l’accordo sul contratto, come manca l’intesa definitiva tra le due società. Ma su quest’ultimo aspetto non ci sarebbero grossi ostacoli, visti i precedenti e gli ottimi rapporti che intercorrono tra Boehly e Gerry Cardinale, deciso a restare in sella al Milan ancora a lungo.

Il contratto del centrocampista con il Chelsea scade a giugno 2028, mentre la sua valutazione si attesta sui 15/20 milioni di euro. Possibile una intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma parliamo di un profilo giovane e di prospettiva, per cui non sorprenderebbe un investimento immediato dei rossoneri per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino.

Dall’Inghilterra, Chukwuemeka verso il Milan: il Chelsea potrebbe cederlo anche in prestito

Il Milan sarebbe tornato forte su Chukwuemeka. Potrebbe essere l’anglo-nigeriano, nato in Austria, il protagonista della nuova operazione tra i rossoneri e i londinesi. Per la medesima fonte britannica, il classe 2003 è pronto a traslocare in Italia, a Milano.

Del resto al Chelsea non ha spazio, come attestano le appena 5 presenze (per miseri 130′) collezionati finora. Chukwuemeka è fuori dai piani di Enzo Maresca, in grado di trasformare in una squadra l’accozzaglia di giocatori – quasi tutti giovani e quasi tutti di grande prospettiva – messagli a disposizione dai suoi dirigenti.

Ora i ‘Blues’ sono secondi in Premier, distanti 4 punti dal Liverpool di Slot che, tuttavia, ha una partita in meno. Nel recente passato l’inglese è stato nei radar anche del Napoli, come a dire che la Serie A è nel suo destino. Vediamo, però, se sarà davvero a tinte rossonere.