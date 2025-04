Inzaghi ammette: “È un qualcosa di anomalo”. Poi replica a Kompany e Kane

L’Inter sbriga la pratica Cagliari nell’anticipo di San Siro: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro

Inter in scioltezza contro il Cagliari e che rischia qualcosina solo a inizio ripresa dopo la rete dei sardi con Piccoli. Per il resto i nerazzurri sono sempre in controllo e si godono un Arnautovic in grande spolvero, autore di un primo tempo sontuoso con gol e assist. È

Simone Inzaghi è soddisfatto della prova dei suoi, malgrado qualche disattenzione nel finale di gara che non è andata particolarmente a genio all’allenatore nerazzurro: “La squadra è stata bravissima, ha giocato un grandissimo primo tempo. Sul gol del Cagliari evidentemente dovevamo fare meglio, poi sul 3-1 non abbiamo rischiato nulla a parte il salvataggio di De Vrij. Siamo alla 47° partita stagionale: è un qualcosa di anomalo, ma dobbiamo continuare con questa voglia e determinazione. Posso solo fare i complimenti a questa squadra”, ha esordito Inzaghi nella conferenza stampa post partita.

L’allenatore nerazzurro applaude Arnautovic, decisivo alla causa come gli capita ormai spesso negli ultimi tempi: “Arna è sempre stato dentro questo gruppo. Sta facendo molto bene e ci sta dando tantissimo. Ma anche Correa e Taremi stanno cercando di aiutarci: abbiamo bisogno di tutti in questo momento”.

Inter, Inzaghi post Cagliari: “Connubio molto forte con i tifosi e che deve continuare”

Inzaghi prosegue e ringrazia i tifosi, con il Meazza che si conferma un fortino per l’Inter: “San Siro lo sentiamo e i dati lo confermano. Questo pubblico ci aiuta sempre tantissimo. Nei miei quattro anni qui all’Inter non siamo mai stati soli: è un connubio molto forte e che deve continuare“.

🗣️ #InterCagliari – #Inzaghi in conferenza: “La squadra è stata bravissima, ha giocato un grandissimo primo tempo. Siamo alla 47° partita stagionale: è un qualcosa di anomalo, ma dobbiamo continuare con questa voglia e determinazione” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/5I5IYoP1Ih — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 12, 2025

Infine, in vista del return match di Champions contro il Bayern, Inzaghi risponde a Kompany e Kane: “Abbiamo festeggiato troppo? Al termine del match di Monaco mi sono complimentato con i ragazzi, sapendo che era solo il primo tempo. Non ho visto grandi esultanze, ma solo orgoglio per la prestazione che avevamo fatto. Sappiamo che il Bayern è una grande squadra, allenata molto bene e con ottimi giocatori, con il monte ingaggi più alto in Europa. Servirà una grande gara anche mercoledì perché solo così abbiamo la possibilità di conquistare la semifinale”.