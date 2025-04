PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CAGLIARI 3-1: Arnautovic sontuoso, Carlos Augusto distratto

Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Il centravanti austriaco in grande spolvero con gol e assist

L’Inter fa il suo e mette pressione al Napoli nel duello scudetto, allungando a +6 in attesa dell’impegno lunedì dei partenopei contro l’Empoli.

I nerazzurri sbrigano la pratica Cagliari per 3-1 al Meazza, andando in apprensione solo a inizio ripresa dopo lo stacco vincente di Piccoli. Arnautovic trascina i campioni d’Italia nel primo tempo: gol a sbloccare il risultato, prima dell’assist geniale per il bis firmato da capitan Lautaro Martinez. Dopo l’1-2 di Piccoli, ci pensa invece Bisseck a chiudere i conti. Carlos Augusto si distrae sulla rete dei sardi, disastroso Mina nel cuore della difesa ospite.

INTER

Sommer 7

Bisseck 7

De Vrij 7

Carlos Augusto 5

Zalewski 6 (67′ Bastoni 6)

Frattesi 6

Calhanoglu 6,5 (84′ Asllani SV)

Barella 7

Dimarco 6,5 (60′ Darmian 6)

Arnautovic 8 (60′ Correa 5,5)

Lautaro Martinez 7 (67′ Thuram 5,5)

Allenatore: Inzaghi 7

TOP Inter: Arnautovic 8 – MVP per distacco del match. Decisivo nel primo tempo nel mettere la gara in discesa per i nerazzurri: gol da centravanti di razza e assist sontuoso per il raddoppio di capitan Lautaro. Inzaghi se lo coccola in panchina, mentre San Siro gli tributa una meritata standing ovation al momento del cambio.

FLOP Inter: Carlos Augusto 5 – Jolly preziosissimo per Inzaghi, stavolta agisce nel terzetto difensivo e non da quinto come a Monaco. Gestisce le operazioni senza particolari difficoltà, ma è colpevolmente distratto sull’incornata di Piccoli che poteva complicare i piani di Inzaghi.

CAGLIARI

Caprile 5,5

Zappa 5 (73′ Obert 5,5)

Mina 4,5

Palomino 5

Zortea 6

Adopo 5,5

Makoumbou 5 (62′ Marin 5,5)

Deiola 5,5 (73′ Gaetano 5,5)

Augello 6

Coman 5 (62′ Luvumbo 6,5)

Piccoli 7 (83′ Pavoletti SV)

Allenatore: Nicola 5,5

TOP Cagliari: Piccoli 7 – Stoccatore sempre pericoloso e che mette a dura prova De Vrij e compagni. Beffa sul tempo Carlos Augusto sul gol che riapre per una decina di minuti la contesa, mentre nel finale per poco non trova la doppietta personale con un potente sinistro.

FLOP Cagliari: Mina 4,5 – Disastroso, insieme al compagno di reparto Palomino. Arnautovic fa quello che vuole e nel primo tempo c’è gloria anche per Lautaro Martinez. Nella ripresa buca inoltre l’intervento sul tris trovato di testa da Bisseck. Piaga.

Arbitro: Chiffi 6

Serie A, il tabellino di Inter-Cagliari: Lautaro e Bisseck a segno, disastro Mina

INTER-CAGLIARI 3-1

14′ Arnautovic; 26′ Lautaro Martinez; 48′ Piccoli (C); 59′ Bisseck

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski (67′ Bastoni), Frattesi, Calhanoglu (84′ Asllani), Barella, Dimarco (60′ Darmian); Arnautovic (60′ Correa), Lautaro Martinez (67′ Thuram). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Mkhitaryan, Berenbruch, Taremi. Allenatore: Inzaghi

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zappa (73′ Obert), Mina, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou (62′ Marin), Deiola (73′ Gaetano), Augello; Coman (62′ Luvumbo); Piccoli (83′ Pavoletti). A disposizione: Ciocci, Sherri, Luperto, Jankto, Felici, Prati, Viola, Kingstone. Allenatore: Nicola

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Chiffi

Ammoniti: Deiola (C)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 71.799