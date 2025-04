Arnautovic show, Inzaghi non si trattiene: come cambia il futuro all’Inter

L’attaccante austriaco è il grande protagonista in casa nerazzurra dopo il primo tempo della sfida di campionato contro il Cagliari

L’Inter in scioltezza nel primo tempo contro il Cagliari e già sul doppio vantaggio dopo 26 minuti nell’anticipo di campionato a San Siro.

A trascinare i nerazzurri è nello specifico Marko Arnautovic, letteralmente incontenibile al ritorno da titolare nel tandem offensivo con Lautaro Martinez nella sfida casalinga contro i sardi. L’esperto attaccante porta in vantaggio i suoi al 14’ con un potente sinistro sotto la traversa, incassando anche gli applausi dei compagni in panchina e soprattutto il gesto di apprezzamento di Thuram. Anche la curva canta per inneggiare all’austriaco, che qualche minuto più tardi si ripete stavolta mettendo al servizio di capitan Lautaro con un assist di pregevole fattura.

Arnautovic sugli scudi: adesso l’Inter pensa al rinnovo

Arnautovic sugli scudi e che riceve l’abbraccio energico di Simone Inzaghi a bordocampo, con il tecnico nerazzurro che a modo suo ha voluto complimentarsi con l’ex Bologna.

Per l’attaccante classe ’88 sono al momento 7 le reti stagionali (oltre a due assist), alla media praticamente di un gol a partita fino a questo momento. Arnautovic, inoltre, ha messo a referto 5 centri nelle ultime otto partite giocate. Un valore aggiunto per l’Inter in questo decisivo finale di stagione e che potrebbe cambiare anche il futuro dell’austriaco, in scadenza con la ‘Beneamata’. L’Inter ha un’opzione unilaterale per un altro anno sul contratto di Arnautovic e che potrebbe valutare di esercitare a giugno considerando il rendimento soddisfacente – soprattutto nella seconda parte di stagione – dell’attaccante.