Tra addio e clausola: possibile sorpresa nell’attacco dell’Inter | CM.IT

Thuram e capitan Lautaro Martinez sono le uniche certezze nel reparto offensivo della squadra nerazzurra in vista del prossimo mercato estivo

A parte le polemiche per la posizione sospetta di de Vrij, l’uomo copertina in casa Inter dopo il successo in Coppa Italia sulla Lazio rimane Marko Arnautovic.

La prodezza dell’austriaco da fuori area ha fatto il giro del mondo, con San Siro ai piedi dell’ex Bologna al momento dell’uscita dal campo durante la sostituzione. Standing ovation dei tifosi per Arnautovic, sempre molto amato dal popolo nerazzurro anche nei momenti più complicati e dove l’esperto attaccante faticava a rendersi utile alla causa. Il quarto gol stagionale del numero 8 è pesantissimo e consente all’Inter di restare l’unica squadra in corsa su tre fronti in Italia.

Arnautovic si è fatto trovare pronto alla chiamata di Simone Inzaghi, in emergenza anche nel reparto offensivo considerando la sosta forzata ai box (causa caviglia) di Thuram. L’esperto nazionale austriaco è un elemento prezioso anche nello spogliatoio e, oltre a tecnico e squadra, ha la fiducia anche della dirigenza.

Calciomercato Inter, Arnautovic si rilancia: c’è la clausola sul rinnovo

Le strade con l’Inter sono destinate a separarsi in estate, visto il contratto in scadenza il 30 giugno con la ‘Beneamata’. C’è però uno spiraglio per la permanenza a Milano del giocatore e non è detta l’ultima parola.

Innanzitutto Arnautovic potrebbe allungare la sua parentesi bis in nerazzurro fino al termine del Mondiale per Club, con l’Inter che inoltre vanta una clausola di rinnovo unilaterale per un’altra stagione e che può esercitare la prossima estate come raccolto da Calciomercato.it. Tutto dipendere dalle prestazioni di Arnautovic e anche dal mercato in entrata della dirigenza di Viale della Liberazione, ma non è da escludere a priori una conferma a sorpresa dell’ex Bologna ad Appiano Gentile, magari da quinta punta e con un ingaggio al ribasso rispetto ai 3 milioni netti attuali. Tanto cambierà alle spalle della coppia titolare formata da capitan Lautaro Martinez e Thuram, con Correa che andrà sicuramente via mentre Taremi sarà da valutare considerando il rendimento finora deludente alla sua prima stagione in Serie A.

L’Inter rifletterà anche sul futuro del baby Pio Esposito e, oltre a Castro, segue un altro gioiello del nostro campionato come Assane Diao. Lavori in corso in attacco, con Arnautovic che potrebbe essere ‘ripescato’ dai dirigenti nerazzurri.