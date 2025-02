Inter, nuovo derby con il Milan per la rivelazione della Serie A | CM.IT

Nuovo corso sul mercato per il club nerazzurro, che investirà sui giovani la prossima estate. Tutti i nomi sul taccuino di Marotta e della dirigenza campione d’Italia

È già partita la nuova era in casa Inter, come ribadito anche dal presidente Marotta nella conferenza stampa post assemblea dei soci.

Le premesse di Okatree erano già chiara dalle scorse settimane, con la proprietà che ha intenzione di puntare e investire sui giovani nel prossimo mercato. Profili di qualità e all’altezza dell’Inter, senza per questo privarsi degli attuali alfieri della squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Talenti che vadano svecchiare una rosa che ha una età media vicina ai 30 anni, oltre a creare valore per la società tra campo e bilancio.

Il nuovo percorso del club campione d’Italia è già iniziato con l’acquisto a gennaio di Sucic, che dal prossimo giugno si metterà a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per Club. Il centrocampista croato, prelevato dalla Dinamo Zagabria per un’operazione complessiva da oltre 16 milioni, evidentemente non sarà l’unica novità nel progetto basato sulla linea verde.

Calciomercato Inter, non solo Nico Paz: in casa Como intriga anche Assane Diao

Ausilio e Baccin stanno monitorando diversi gioielli tra Serie A ed estero, con Nico Paz a spiccare nell’agenda della dirigenza di Viale della Liberazione.Il fantasista argentino sta incantando con la maglia del Como, deciso comunque a trovare un accordo con il Real Madrid per la permanenza del classe 2004 alla corte di Fabregas.

Portarlo a Milano non sarà quindi impresa semplicissima, malgrado gli ottimi rapporti tra il vicepresidente Zanetti e il papà del giocatore. Sempre sulle sponde del lago, inoltre, anche Assane Diao ha catturato l’attenzione dell’Inter come raccolto da Calciomercato.it. Un anno meno rispetto a Nico Paz e subito grande protagonista con la maglia dei lariani dopo l’arrivo in Italia nel mercato invernale. Lo spagnolo nato in Senegal ha realizzato gol pesanti contro le big (l’ultimo domenica al Napoli che ha fatto sorridere tra l’altro pure Inzaghi) e piace dalle parti di Appiano Gentile anche per la sua duttilità tattica nel reparto offensivo. Diao intriga anche i cugini del Milan, con il quale c’è già in ballo un altro braccio di ferro sul mercato per Ricci.

In mediana inoltre – specialmente se ci sarà un corposo restyling – piace anche Bernabé, mentre nel reparto difensivo l’Inter continua a monitorare gli scenari per Comuzzo, che la Fiorentina valuta però 50 milioni di euro. Per l’attacco infine, in attesa di definire la situazione per Pio Esposito, la ‘Beneamata’ rimane sulle tracce di Castro.