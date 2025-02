Castro è il nuovo Lautaro: rivoluzione Inter e anticipo sulla Juve | CM.IT

I nerazzurri cambieranno pelle nel reparto offensivo dietro la coppia titolare: il gioiello del Bologna è in cima ai desideri della dirigenza campione d’Italia

Il Bologna conquista una storica qualificazione alla semifinali di Coppa Italia, espugnando il ‘Gewiss’ Stadium’ grazie al sigillo del solito Santiago Castro.

La mossa vincente di Italiano nella ripresa: l’ingresso in campo del ‘Torito’ che trasforma in oro il cross di Lykogiannis, bucando Rui Patricio con un perentorio colpo di testa. Atalanta al tappeto e Bologna in semifinale dopo 26 anni, con Castro uomo copertina e che si emoziona a fine partita dedicando il gol alla famiglia. Il giovane argentino è l’uomo in più quest’anno del felsinei di Italiano e grazie anche al lavoro del tecnico siciliano ha compiuto il salto di qualità.

Tra campionato e coppe sono già 8 le reti messe a referto dal classe 2004, incisivo anche quando viene buttato nella mischia a gara in corso. Dopo il periodo di ambientamento la corsa stagione, Castro è esploso sotto la guida di Italiano e non stupisce l’interesse – ormai da qualche mese a questa parte – delle big italiane ed estere per l’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, parte l’assalto per Castro: il piano per strapparlo alla Juventus

Tra tutte spicca soprattutto la corte dell’Inter, che aveva corteggiato l’ex Velez già prima del suo approdo al Bologna. Il sodalizio di Saputo lo ha portato sotto le Due Torri per circa 13 milioni di euro, con il talentuoso numero nove che vale adesso oltre il doppio sul mercato.

I nerazzurri rivoluzioneranno l’attacco in estate dietro la coppia Lautaro-Thuram, con Correa e Arnautovic destinati all’addio a parametro zero visto il contratto in scadenza. Il profilo di Castro – come raccolto da Calciomercato.it – è cerchiato in rosso nell’agenda di Marotta e Ausilio, intrigati inoltre dal connazionale Nico Paz che può giostrare anche a centrocampo e non solo sulla trequarti offensiva. Il gioiello del Bologna ha lasciato il segno anche nel match di San Siro contro la stessa Inter dello scorso 15 gennaio e la dirigenza campione d’Italia segue ormai da diversi mesi a questa parte la sua crescita.

Sempre ottime le referenze degli emissari nerazzurri sul conto dell’argentino, con la ‘Beneamata’ che studia l’assalto per strapparlo alla concorrenza dove spiccano le big di Premier League e la rivale Juventus. La valutazione di Castro è schizzata oltre i 30 milioni di euro, con l’Inter che potrebbe inserire nell’operazione qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Dal ‘Toro’ al ‘Torito’: la caccia al nuovo Lautaro Martinez è partita.