Marotta e il mercato: “Cambia il modello dell’Inter”. Svelato il futuro di Inzaghi

Le dichiarazioni a 360 gradi del presidente nerazzurro al termine dell’assemblea dei soci del club campione d’Italia

Assemblea dei soci in casa Inter, con l’elezione del nuovo CDA per la società campione d’Italia. Beppe Marotta è intervenuto al termine dei lavori dalla sala conferenza di San Siro.

Il presidente nerazzurro si è soffermato subito sulla corsa scudetto e lo scontro del ‘Maradona’ contro il Napoli di sabato: “È un momento ancora interlocutorio, ci sono dodici giornate e tanti punti a disposizione – esordisce Marotta – Le prestazioni sul campo ci vedono al vertice in Italia e questo va a coronamento del lavoro di tutti e della proprietà, che ha sempre dato il suo apporto. Siamo primi in campionato e inoltre siamo l’unica squadra rimasta a rappresentare l’Italia in Champions League. Questo per l’Inter è motivo di grande orgoglio”.

Marotta prosegue sulla lotta scudetto: “Non so come finirà, è uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni. Ci sono al momento tre squadre candidate, ma i giochi sono aperti e assisteremo a un finale entusiasmante. Noi vogliamo essere attori protagonisti. Il Napoli e il suo allenatore stanno facendo un ottimo lavoro e insieme all’Atalanta siamo le lepri del campionato“.

Calciomercato Inter, Marotta e le linee guida di Oaktree: “Non vogliamo privarci dei big”

Sul mercato, Marotta spiega quali saranno le nuove linee guida dell’Inter: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto, anche se adesso la filosofia sarà leggermente modificata. La proprietà vuole tornare a investire su profili giovani e che abbiamo un asset patrimoniale. Questo però non cambierà le nostre ambizioni perché l’obiettivo sarà sempre lo stesso, ovvero competere per il vertice”.

Il presidente nerazzurro aggiunge: “Vogliamo tornare a investire, senza privarci dei giocatori migliori. È certo, comunque, che per far quadrare numeri e bilancio qualche operazione in uscita andrà fatta. Cambia il modello, ma non ci sarà un cambiamento radicale sul mercato”.

Marotta poi ufficializza la nascita dell’Under 23: “Annuncio che nella prossima stagione anche l’Inter avrà una seconda squadra e verosimilmente giocheremo a Monza”. Sul nuovo stadio: “È uno dei cardini di Oaktree, la proprietà crede molto nel progetto che può essere un volano e non solo dal lato finanziario. Con il Milan ci stiamo prodigando affinché l’ubicazione scelta sia sempre San Siro”.

Nessun dubbio sul futuro di mister Inzaghi: “Non abbiamo parlato del rinnovo, ma semplicemente perché il rapporto con lui è molto buono. Il ciclo Inzaghi non è per nulla terminato e ci piacerebbe proseguire con lui“.

Sulle polemiche arbitrali: “Credo che il protocollo vada perfezionato. La tecnologia deve riportare sempre la soggettività e la centralità dell’arbitro”. Infine, la domanda de ‘Le Iene’ in merito al CDA del club: “La notizia del giorno sono le dimissioni del consigliere Carassai, che è anche a capo di una società di scommesse online. Ci risultata che sia incompatibile”. La risposta di Marotta: “Mi trova parzialmente impreparato, non aggiungo altro”.