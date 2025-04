PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-LECCE 2-1: Tudor Re Mida, Koopmeiners in gol e Yildiz nella storia

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Lecce 2-1 a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium: Tudor subito d’impatto, torna a segnare Koopmeiners e Yildiz nella storia

Sono bastati 2′ alla Juventus per sbloccare la partita, assist di Dusan Vlahovic e inserimento con gol di Teun Koopmeiners. Difficile ipotizzare un inizio e una reazione migliore da parte dell’olandese. I bianconeri chiudono il primo sul 2-0 al termine di una meravigliosa azione corale, culminata con il secondo assist di Vlahovic e il gol di Kenan Yildiz.

Secondo tempo di gestione della squadra di Igor Tudor, che conferma tutto quello di buono che si era visto nelle prime partite e anche un trend di crescita piuttosto evidente. Tutto quello che tocca il tecnico croato diventa oro, compreso Koopmeiners che torna in gol. Nel finale c’è tempo anche per il gol del Lecce, che riporta la Juventus davanti ai fantasmi del recente passato.

JUVENTUS

DI GREGORIO: 6.5

KALULU: 6

VEIGA: 6

KELLY: 5.5

NICO GONZALEZ: 6.5

LOCATELLI: 6.5

THURAM: 7

McKENNIE 6 (67′ WEAH 5.5)

KOOPMEINERS 7 (67′ CAMBIASO 6)

YILDIZ 7.5 (90′ SAVONA s.v.)

VLAHOVIC 7 (67′ KOLO MUANI 6)

ALL. TUDOR 8

TOP YILDIZ 7.5: 8 gol in campionato prima del compimento dei 20 anni, come lui nessuno mai nella storia della Juventus. Basterebbe questo a giustificare il voto, ma la qualità che ci mette in campo aggiunge lusso al lusso.

TOP TUDOR 8: in tre partite si vede già chiara la sua mano, inoltre è riuscito a trasformare la Juventus da una squadra sterile offensivamente a una compagine pericolosa quando invade la metà campo avversaria.

FLOP KELLY 5.5: unico neo di giornata, poco preciso col pallone e facilmente superabile dietro. Non da insufficienza pesante, ma decisamente migliorabile.

LECCE

FALCONE: 6

VEIGA: 5.5 (77′ HELGASON s.v.)

GASPAR: 6

BASCHIROTTO: 6.5

GALLO 6 (46′ SALA 5.5)

COULIBALY: 5

PIERRET: 5

TETE MORENTE: 5

PIEROTTI 4.5 (56′ N’DRI 6)

JEAN s.v. (11′ TIAGO GABRIEL 5.5)

KRSTOVIC 6.5 (46′ ANTE REBIC 5)

ALL. GIAMPAOLO: 5

TOP KRISTOVIC 6.5: tiene da solo l’attacco del Lecce, predica nel deserto e tiene impegnata tutta la difesa della Juventus. Più di così è difficile, perle ai porci.

FLOP PIEROTTI 4.5: Non riesce mai a entrare in partita e a mettere in difficolta la difesa bianconera, avulso dal gioco e costringe Giampaolo al cambio.

ARBITRO ZUFFERLI: 6

TABELLINO E RISULTATO:

Juventus-Lecce 2-1: 2′ Koopmeiners, 33′ Yildiz, 87′ Baschirotto

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

LECCE (3-4-2-1): Falcone; Jean, Gaspar, Baschirotto; Veiga, Gallo; Coulibaly, Pierret; Tete Morente, Pierotti; Krstovic. All. Giampaolo

ARBITRO: Luca Zufferli (Sezione Udine)

SPETTATORI: 39.259