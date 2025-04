Milan, nuovo colpo dalla Lazio: lo porta Sarri

Maurizio Sarri è pronto a tornare a sedersi su una panchina di Serie A. Spunta la nuova svolta decisiva con l’ex allenatore della Lazio: può arrivare insieme a lui

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione del prossimo allenatore. Maurizio Sarri resiste in lizza: l’allenatore toscano è fermo da tempo dopo l’esperienza sulla panchina della Lazio. Una nuova mossa a sorpresa per conoscere così il primo acquisto: può arrivare subito insieme all’ex tecnico di Napoli e Juventus. Spunta il colpo ad effetto per continuare a sognare in grande: conosciamo tutti i dettagli per il nuovo innesto di qualità.

Il Milan dovrà rivoluzionare la rosa della prossima stagione per tornare a lottare per lo Scudetto. Il club rossonero ha in mente così il primo acquisto insieme a Maurizio Sarri: ecco di chi si tratta.

Come svelato dal portale transferfeed, il portiere della Lazio, Ivan Provedel, è pronto a cambiare aria. Attualmente è uno dei più giocatori più pagati della rosa biancoceleste con il contratto fino al 2027. Ormai aspetta una chiamata da parte di Maurizio Sarri, con il quale è arrivata l’esplosione con la maglia della Lazio. Un momento decisivo per conoscere così la prossima destinazione dell’allenatore toscano, accostato nuovamente al Milan da Alfredo Pedullà.

Il club rossonero dovrà nominare in tempi brevi il prossimo direttore sportivo: in pole resiste l’attuale del Bologna Giovanni Sartori. L’ex allenatore di Napoli e Juventus non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina di Serie A. Provedel è cresciuto a dismisura in Serie A dopo l’exploit proprio con Sarri, che lo vorrebbe avere subito a disposizione nella sua prossima avventura.

Saranno giorni frenetici per conoscere così il futuro dell’allenatore toscano: una nuova svolta per il colpo ad effetto tra i pali per sostituire al meglio Mike Maignan. Il portiere francese è pronto a volare altrove dicendo addio alla squadra rossonera: la dirigenza è alla ricerca di un nuovo numero uno in vista della prossima stagione. Ormai ci siamo per sognare in grande: lo porta subito Sarri.