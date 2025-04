Juve-Lecce, infortunio pesante e cambio immediato: lascia il campo in barella – Calciomercato.it

Inizia nel peggiore dei modi Juve-Lecce per mister Giampaolo: gol subito dopo 2′ e infortunio pesante per Gaby Jean, costretto a lasciare il campo in barella

Inizio shock per il Lecce all’Allianz Stadium. Bastano 2′ ai padroni di casa per trovare il gol del vantaggio, con il redivivo Teun Koopmeiners, ma soprattutto è arrivato un infortunio pesante.

Scontro di gioco tra Dusan Vlahovic e Gaby Jean, che ha avuto la peggio. Brutta torsione del ginocchio, col calciatore francese che ha dovuto lasciare il campo in barella. Le prime sensazioni a caldo non lasciano ben sperare, si teme per la rottura del crociato, nei prossimi giorni seguiranno tutti gli approfondimenti del caso. Al suo posto è entrato Tiago Gabriel.