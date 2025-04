Koopmeiners più Yildiz, va la Juve di Tudor: bianconeri al terzo posto

I bianconeri battono il Lecce 2-1 con due gol in avvio di gara e fanno un bel salto avanti in classifica: terzo risultato utile consecutivo

La cura Tudor funziona. La Juventus conquista la vittoria contro il Lecce (2-1) e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica. I bianconeri possono ora approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Bologna per fare un passo importante verso la qualificazione in Champions.

Terzo risultato utile consecutivo per la formazione piemontese che impiega poco meno di due minuti per trovare il vantaggio. Vlahovic si traveste da uomo assist, Koopmeiners si scrolla la ruggine della panchina di Roma ed è 1-0. Il Lecce reagisce subito e sfiora il pareggio con Krstovic che si vede negare la gioia del gol prima dal palo e poi da Di Gregorio. Sempre l’attaccante salentino si lamenta per un contatto in area con Renato Veiga: l’arbitro gli fischia fallo contro.

La Juventus sembra un po’ in difficoltà, ma trova il 2-0 che chiude di fatto la partita: Vlahovic ancora in versione assistman per Yilidz che finalizza al meglio una bella azione corale battendo Falcone. Il primo tempo si chiude 2-0.

Serie A, Juventus-Lecce 2-1: la nuova classifica

Nella ripresa la Juventus sembra non rischiare nulla, controllando il pallino del gioco e non concedendo spazi agli avversari. Giampaolo ci prova con i cambi, dovendo rinunciare anche a Krstovic per infortunio, ma di vere occasioni da gol non ce ne sono.

Ci prova Cambiaso da lontano, ma senza preoccupare più di tanto Falcone. Anche Tudor procede con i cambi e si arriva all’84’ senza grossi sussulti. Il Lecce però non esce mai dal match e sfiora la rete con Rebic: bravo Di Gregorio. Ancora i salentini tre minuti dopo: colpo di testa di Baschirotto e questa volta il portiere bianconero non può nulla. Assalto finale del Lecce alla ricerca del pareggio che però non arriva: finisce così 2-1 con la Juventus che sale al terzo posto e si mette seduta a guardare il doppio scontro diretto Atalanta–Bologna e Lazio–Roma.

JUVENTUS-LECCE 2-1: 2′ Koopmeiners (J), 33′ Yildiz (J), 87′ Baschirotto (L)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti* 71; Napoli 65; Juventus* 59; Atalanta 58; Bologna 57; Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan* 51; Udinese* e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari* 30; Parma 27; Lecce* 26; Empoli 24; Venezia* 24; Monza* 15.

*una partita in più