DIRETTA Sorteggio girone qualificazioni Mondiali 2026, le cinque fasce e le avversarie dell’Italia LIVE

A Zurigo gli accoppiamenti preliminari dei gruppi per accedere al torneo che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti: la situazione dell’Italia

Non si può più sbagliare. L’Italia torna a giocare nelle qualificazioni ai Mondiali che nelle ultime due edizioni ha dato purtroppo grandi delusioni. Prima la Svezia, poi la Macedonia del Nord hanno cancellato gli Azzurri dalla competizione più importante allo spareggio per accedere al tabellone principale. Russia 2018 e Qatar 2022 le due spedizioni a cui la Nazionale non ha partecipato, lasciando due ferite molto profonde che ora vanno totalmente dimenticate. L’obiettivo è la rassegna che nel 2026 si terrà in America, che sarà un po’ diversa perché allargata a 48 squadre con 104 partite totali dislocate tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Oggi alle 12 (da Zurigo) l’Italia conosce le proprie avversarie nel girone di qualificazione ai Mondiali, con l’obiettivo unico di arrivare in testa al raggruppamento evitando così gli spareggi che sono costati la partecipazione al torneo nelle ultime due edizioni. Il secondo posto nel girone di Nations League ha spedito la squadra di Spalletti nella prima fascia del sorteggio ed è già un primo passo. Vincere il girone, certo, oltre a proseguire nel torneo avrebbe dato qualche garanzia in più, ma tant’è. Gli Azzurri sono appunto una delle dodici teste di serie insieme a Portogallo, Croazia, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria. L’Italia potrà essere inserita in un gruppo da quattro o da cinque (saranno sei e sei), ma gli intrecci con la Nations League in questo senso sono strettissimi e dipenderanno appunto anche dall’esito dei quarti di finale che si terranno a marzo 2025 (quando cominceranno per tutti i gironi di qualificazioni ai Mondiali) e che vedranno impegnata anche la nostra Nazionale nello scontro con la Germania.

Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: tutti i gironi

Per questo oggi si tratta di un sorteggio cosiddetto preliminare in cui vengono stilati i primi accoppiamenti. Nella prima urna le squadre che giocheranno i quarti di Nations League avranno una sorta di segnaposto. Chi andrà avanti finirà poi in un girone da quattro, chi invece si fermerà ai quarti potrà finire in un gruppo da quattro o da cinque casualmente. Questo è quanto interessa l’Italia in maniera diretta. Le urne saranno cinque, quattro da dodici squadre e l’ultima invece da sei. Alle 12 la diretta su Calciomercato.it.

Urna 1: Portogallo, Croazia, Francia, Italia, Germania, Olanda, Spagna, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria

Urna 2: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia

Urna 3: Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele

Urna 4: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Far Oer, Lettonia, Lituania

Urna 5: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino