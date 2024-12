Juventus, non solo Conceicao: nuovo regalo per Thiago Motta

Il Dg Giuntoli rassicura sulla permanenza dell’attaccante portoghese e punta a confermare un altro alfiere della rosa bianconera

Juventus impenetrabile davanti Di Gregorio e cinica in ripartenza con i suoi assi di maggior talento. Prova impeccabile dei bianconeri, con Thiago Motta che ha dato scacco matto a Guardiola nell’atteso confronto in panchina.

L’allenatore italo-brasiliano può così respirare dopo un periodo turbolento, ma adesso tocca tornare a marciare anche in campionato e lasciarsi alle spalle la ‘pareggite’ della prima parte di stagione. Domani sera all’Allianz Stadium arriva il Venezia e Motta vuole dai suoi il 200% come successo mercoledì nella notte da sogno contro il Manchester City.

A esaltarsi al cospetto della corazzata inglese tutto il pacchetto arretrato, con un Gatti monumentale e capace di mettere la museruola allo spauracchio Haaland. Danilo rinato e impeccabile spostato a sinistra, mentre il baby Savona non ha tremato di fronte alle stelle del City. Tra i pali invece ci ha pensato Di Gregorio a dare sicurezza a tutto il reparto, sventando con due splendidi interventi le conclusioni del bomber norvegese e Gundogan.

Calciomercato Juventus, Kalulu presente e futuro: “Fieri di averlo con noi”

Inoltre, ma ormai non fa più notizia, c’è la certezza Pierre Kalulu. Il francese, a parte la sbavatura sulla chance di Haaland, non ha sbagliato praticamente nulla, alzando un muro invalicabile al centro della difesa insieme a Gatti.

L’ex Milan in poco tempo è diventato un pilastro della retroguardia bianconera e un alfiere imprescindibile per Thiago Motta, a maggior ragione dopo il grave infortunio al ginocchio che ha messo ko Bremer per il resto della stagione. Kalulu è il jolly pescato sul mercato da Giuntoli e insieme all’altro volto nuovo Conceicao sta facendo la differenza nella nuova Juventus. Il capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ ha ammesso di voler chiudere il prima possibile la partita per la permanenza del folletto portoghese a Torino e la strategia è chiara anche sul conto di Kalulu. La volontà della dirigenza bianconera è quella di riscattare a fine stagione il difensore, versando al Milan l’assegno da 14 milioni di euro pattuito l’ultima estate al momento del trasferimento sotto la Mole. Ai rossoneri andrebbero eventualmente anche 3 milioni di bonus, oltre a una piccola percentuale sulla rivendita.

Kalulu era sbarcato alla Continassa in prestito oneroso per quasi 3,5 milioni di euro e oltre al rendimento super in campo è diventato anche un vero e proprio beniamino dei compagni di squadra nello spogliatoio. Anche Thiago Motta esalta il francese, avvicinandolo ulteriormente alla conferma con la maglia della Juve: “Sta crescendo tanto, la sua energia e positività sono molto importanti. Può giocare in tante posizioni e siamo fieri di averlo con noi“. Presente e futuro: Kalulu nuovo baluardo della difesa bianconera.