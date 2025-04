DIRETTA Europa League, Lazio-Bodo/Glimt 1-0 | Castellanos di tacco LIVE

Sfida decisiva per l’approdo alla semifinale dell’Europa League per i biancocelesti che devono ribaltare il 2-0 dell’andata

Ci siamo, l’attesa è finita: la Lazio ospita, per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League, il Bodo/Glimt: la squadra capitolina è chiamata a fare l’impresa dopo il risultato di sette giorni fa in Norvegia.

La squadra guidata in panchina da Marco Baroni arriva a questo appuntamento dopo il pareggio conquistato nel derby della Capitale contro la Roma di Claudio Ranieri: 1-1 il risultato finale, al gol di Alessio Romagnoli ha risposto, con una magia, il giallorosso Matias Soulé. Tutto aperto in ottica quarto posto, l’ultimo che vale l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League, con la Juventus dell’ex Igor Tudor adesso distante tre lunghezze. Riposo assoluto, invece, per i norvegesi dell’allenatore Kjetil Knutsen, che hanno saltato la terza giornata del campionato Nazionale per preparare al meglio questa importantissima sfida. All’andata, come detto, finì 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Urlik Saltnes. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-BODO/GLIMT

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

ARBITRO: Siebert (GER)