Bomber cacciato dall’allenatore: il Milan ci riprova

Il calciomercato del Milan torna a infiammarsi in attacco, decisione dell’allenatore definitiva: il bomber è su piazza

Il Milan è al lavoro su vari fronti, dal punto di vista del mercato, per mettere già da ora le basi per partire con il piede giusto nella prossima stagione. Sono stati commessi diversi errori in questa annata, da non ripetere assolutamente, per poter puntare in alto, come tutto l’ambiente auspica.

La priorità in questo momento, come sappiamo, è la ricerca del nuovo direttore sportivo, con Igli Tare in pole per assumere la carica. Progressivamente, il Diavolo sceglierà il nuovo allenatore, per poi pianificare quali potranno essere i colpi di mercato in entrata, per costruire una squadra competitiva.

In casa rossonera potrebbero esserci movimenti importanti anche in attacco. Si è puntato forte su Santiago Gimenez, ma l’idea sarà affiancargli un altro bomber di alto livello. Il Milan potrebbe ripensare a Guirassy, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ma non è l’unico nome per il quale potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Milan, ritorno di fiamma per Rashford: gli scenari

C’è da fare attenzione infatti anche agli sviluppi per Marcus Rashford, che il Milan aveva provato a prendere in prestito a gennaio, senza però riuscirci. Per l’inglese, può tornare tutto improvvisamente in gioco.

Con l’Aston Villa, Rashford ha avuto un impatto discreto – tre gol e sei assist da gennaio – ma i recenti rumours spiegano come il club di Birmingham non sia in realtà convintissimo di procedere al suo riscatto. E al tempo stesso, Ruben Amorim, al Manchester United, non vuole rivederlo, tutt’altro. Dunque, l’attaccante britannico potrebbe tornare sul mercato. E a questo punto, il Diavolo potrebbe pensare seriamente di riprovarci, specialmente se dovesse esserci qualche cessione eccellente ad aumentare la possibilità di spesa.