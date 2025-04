Guirassy in Serie A, c’è una clausola: ecco i club interessati | ESCLUSIVO

Il centravanti del Borussia Dortmund grande protagonista in Champions League. Tra retroscena e futuro in Italia: il punto della situazione

Il Borussia Dortmund è stato eliminato dalla Champions League, ma negli occhi dei tifosi di tutta Europa resta la grande prestazione offerta al ritorno. Nonostante il 4-0 subito a Barcellona, i gialloneri di Kovac hanno fatto di tutto per provare a ribaltare il risultato, con un grande protagonista in campo che risponde al nome di Serhou Guirassy.

Il centravanti guineano (con passaporto francese) classe 1996 ha messo a segno una tripletta al ‘Signal Iduna Park’ che ha fatto arrivare il suo bottino nella massima competizione europea per club a quota tredici. Un record sia per la storia del Borussia Dortmund, superando mostri sacri come Lewandowski e Haaland, sia a livello di calciatori africani in Champions, battendo il primato di Drogba. Tre gol segnati tutti in modo diverso: di destro con un cucchiaio a Szczesny su rigore il primo, poi uno con il sinistro e un altro di testa. Tre gol che si vanno a sommare alle doppiette rifilate a Celtic, Barcellona e Shakhtar Donetsk nella fase a gironi e alle reti siglate contro Club Brugge, Dinamo Zagabria, Bologna e Sporting CP. Tre gol, soprattutto, che riaccendono i riflettori di mercato su di lui in vista della prossima sessione estiva.

Calciomercato, dalla stima di Conte a Milan e Juventus: il punto su Guirassy

Dopo essere stato vice capocannoniere della Bundesliga dietro al solo Harry Kane nella passata stagione con la maglia dello Stoccarda, trascinato in Champions, a luglio il Borussia Dortmund lo ha acquistato pagando la clausola rescissoria che era stata fissata ad appena 18 milioni di euro.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la scorsa estate Antonio Conte aveva fatto espressamente il nome di Guirassy ai dirigenti del Napoli, a prescindere dall’acquisto poi di Lukaku. La stima del tecnico salentino rimane intatta, come quella del Milan, al quale continua a piacere nonostante l’arrivo di Santi Gimenez a gennaio. E poi c’è la Juventus, che probabilmente dovrà rifare tutto l’attacco visto che sta cercando acquirenti per Vlahovic, non dovrebbe riscattare Kolo Muani dal Psg e non ha mai potuto contare su Milik causa infortuni. La clausola di rescissione è fissata a 70 milioni di euro, ma i problemi finanziari che hanno colpito il Borussia Dortmund (attualmente ottavo in campionato e quindi a forte rischio di non partecipare alla prossima Champions) potrebbero spingere i tedeschi a rivedere la valutazione al ribasso. Il vero problema è rappresentato dalla concorrenza: ad oggi i club della Premier inglese sono favoriti nella corsa a Guirassy, con il Chelsea in testa.