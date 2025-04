Il Besiktas scarica Immobile: grande ritorno in Serie A

Arrivato tra aspettative altissime, in maglia Besiktas Ciro Immobile ha tremendamente faticato a trovare una propria dimensione.

Nonostante i 15 gol segnati in 36 apparizioni stagionali, il club di Istanbul è rimasto tremendamente deluso dal rendimento dell’ex capitano della Lazio, che nell’ultimo derby di campionato contro il Basaksehir ha collezionato appena 9 minuti. Vuoi questo, più un rapporto mai realmente sbocciato con l’allenatore Ole Gunnar Solsjkaer, Ciro Immobile lascerà la Turchia al termine di questa stagione per fare ritorno in Serie A.

I più romantici sognano di vederlo ancora una volta con la maglia della Lazio, ma l’attaccante azzurro ha in programma tutt’altro per la prossima stagione.

Rottura tra Immobile e il Besiktas: futuro segnato

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Ciro Immobile, destino a lasciare il Besiktas al termine di questa stagione. Nonostante l’italiano sia il capocannoniere della formazione di Ole Gunnar Solskjaer, il club di Istanbul si aspettava molto di più dal miglior marcatore di sempre della Lazio.

Certo, non 36 gol a stagione, ci mancherebbe, anche perché l’età avanza, ma comunque più continuità e capacità di decidere le partite, cosa che invece è tremendamente mancata, soprattutto in campionato, e il quinto posto in classifica del Besiktas lo conferma. Ovviamente la colpa non è tutta da addossare a Ciro Immobile, ma per quanto è stato investito su di lui il club turco si aspettava decisamente qualcosa in più.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di Fanatik, le strade del Besiktas e di Ciro Immobile si separeranno al termine di questa stagione, con l’attaccante italiano che potrebbe tornare nel suo habitat naturale, la Serie A, dove ad aspettarlo ci sarebbero già diverse squadre, una delle quali potrebbe muovere i primi passi concreti verso di lui già nelle prossime settimane.

Immobile torna in Serie A: svelato dove

Il feeling tra Ciro Immobile e l’estero non è sbocciato neanche questa volta. Dopo Borussia Dortmund e Siviglia, l’attaccante italiano ha “fallito” anche in Turchia al Besiktas. A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di Fanatik, Immobile lascerà in estate le Aquile di Istanbul per tornare a giocare in Serie A.

Niente ancora di confermato, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia proprio questa, con Genoa e Torino che potrebbero seriamente valutare la possibilità di ingaggiare l’attaccante italiano che ha già avuto esperienze sia nell’una che nell’altra squadra prima di diventare una leggenda della Lazio. I presupposti per questo ritorno ci sono tutti, anche perché sia il Grifone che il Toro sono alla ricerca di una prima punta con la quale andare a completare i rispettivi reparti in vista della prossima stagione. E quale migliore occasione se non questa per riportare in Serie A Ciro Immobile?