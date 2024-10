Vicepresidente Besiktas: “Immobile non lo manderemo in pensione. Zalewski può interessarci” | VIDEO CM.IT

Il vicepresidente del Besiktas parla di Ciro Immobile, ma anche di Nicola Zalewski come possibile obiettivo di mercato: le sue dichiarazioni

A margine del premio ‘Euro Mediterraneo 2024’, che si è svolto nella cornice di Palazzo Valentini a Roma ha parlato il vicepresidente del Besiktas Huseyin Yucel, che ha parlato della trattativa per portare Ciro Immobile a Istanbul, ma anche della possibilità di raddoppiare con Nicola Zalewski, esterno della Roma accostato ai bianconeri turchi.

Durante la consegna del premio, il vicepresidente ha anche portato il proprio omaggio con due maglie del Besiktas autografate dallo stesso Immobile: “Ciro è sotto la nostra tutela ora, non preoccupatevi, è al sicuro. Non abbiamo intenzione di mandarlo tanto presto in pensione”. Lo stesso ex capitano della Lazio ha fatto arrivare un videomessaggio: “Ci tenevo a ringraziarvi, il nostro presidente Yucel ha avuto un peso fondamentale nel mio trasferimento. Stiamo facendo buone cose e spero che questo premio sia la motivazione per fare tante altre belle cose in futuro. Spero divedervi presto”.

Poi le parole a margine: “Vorrei dire soprattutto che Immobile saluta tutti i tifosi laziali, è molto felice anche se gli dispiace non essere qui. Vogliamo naturalizzarlo turco (ride, ndr). Ieri c’era la partita, poi saremo impegnati in coppa, ha fatto 10 gol in 11 partite, posso dire che è eccezionale e siamo molto felici di averlo”.

Come è nata la trattativa Immobile e come lo ha convinto? “Volevamo già da tempo portarlo al Besiktas, da quando siamo diventati dirigenti. Lo abbiamo sempre voluto, ma 3-4 mesi prima abbiamo intensificato il nostro lavoro su di lui. Abbiamo tantissimo voluto portarlo qui, ma anche lui voleva quindi abbiamo chiuso l’operazione. Alla fine per entrambe le parti è stato un buon risultato”.

Si è parlato di Zalewski in chiave Besiktas, lo conferma? “Al momento non c’è niente, ma ‘no comment’. Ma è un giocatore che può interessare. Ma posso affermare che se a noi interessa un giocatore lo prendiamo”.

Pronto un altro colpo in Serie A? “Il nostro allenatore e gli scout stanno osservando, ma ora non ho un nome specifico”.

Cosa rappresenta per il calcio turco organizzare l’Europeo con l’Italia? “Secondo me è una bellissima iniziativa, sono due paesi amici, è molto importante per tutti e due. Sono due paesi che amano il calcio”.