Juve-Milan: intreccio di mercato, c’è il sì allo ‘scambio’

Le due squadre devono riscattare una stagione deludente e stanno ragionando sulla possibilità di un intrigo di calciomercato davvero interessante

Dimenticare una stagione difficile come questa e ripartire il prima possibile. È questa la priorità dei due club. Nonostante i bianconeri siano comunque in piena lotta per un posto in Champions, l’anno per la Vecchia Signora e i rossoneri è assolutamente da dimenticare visti anche gli esoneri. Ora l’obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi il campionato e aprire un nuovo ciclo nella speranza di riuscire ad ottenere dei risultati diversi.

Una situazione che porterà sia Juventus che Milan ad essere molto attive sul calciomercato. C’è la possibilità di un intreccio che potrebbe riguardare le due squadre. Ci sono, infatti, giocatori che sono nel mirino di entrambe le compagini e non è da escludere uno scambio anche se non diretto. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Ma resta una pista da seguire con attenzione visto che parliamo di rinforzi necessari per alzare ancora di più il livello della rosa.

Juventus e Milan nel prossimo calciomercato daranno vita ad una sorta di rivoluzione. Sono diversi i calciatori che sembrano essere sul piede di partenza. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che fino al termine della stagione le cose potrebbero cambiare. Ma per il momento la certezza è rappresentata dal fatto che le due squadre hanno la volontà di fare molte variazioni rispetto al passato.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a sacrificare Tomori. Una scelta che i rossoneri dovevano già fare durante il calciomercato invernale. Sull’inglese potrebbe tornare con forza la Juventus. I bianconeri da tempo sono sulle tracce del centrale e a questo punto non è da escludere un tentativo per portarlo nei prossimi mesi alla corte di Tudor o di un altro tecnico.

Per la sostituzione il Milan potrebbe decidere di andare a puntare su Renato Veiga. La Juventus non avrebbe intenzione di riscattare il centrale e il giocatore è seguito da tempo dai rossoneri. Insomma, un intreccio di calciomercato che potrebbe vedere protagoniste le due squadre anche senza uno scambio diretto.

L’ipotesi di questo scambio tra Juventus e Milan non è da escludere. Tomori e Veiga sono due calciatori che piacciono da tempo alle due squadre e l’intreccio sembra essere possibile nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo di suggestioni e bisognerà capire quali saranno le mosse dei club.

Ma Veiga è uno dei possibili candidati per la sostituzione di Tomori al Milan e sappiamo quanto l’inglese piaccia alla Juventus. Una pista di calciomercato da tenere in considerazione se non ci saranno ulteriori novità in futuro.