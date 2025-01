La Juventus è forte su Tomori: Ibra spinge per il sostituto

Non si ferma al campo Juve-Milan, ma si trasferisce subito sul terreno di gioco del mercato: i bianconeri sono pronti ad accelerare per Tomori e Ibrahimovic avalla l’operazione per poi chiudere rapidamente col sostituto

I bianconeri hanno conquistato una vittoria molto importante sul campo, contro una diretta concorrente per la zona Champions League e arrivata attraverso una prestazione molto convincente. Sergio Conceicao, invece, ha denunciato la mancanza di fame dentro allo spogliatoio del Milan: un aspetto sul quale sta lavorando Zlatan Ibrahimovic. Anche attraverso un intreccio di mercato proprio con la Juventus.

Non è un mistero che Cristiano Giuntoli sia alla ricerca di un difensore centrale di primo piano da consegnare rapidamente a Thiago Motta. Dopo che è sfumata la pista Araujo, come vi abbiamo raccontato dettagliatamente su Calciomercato.it, i bianconeri sono tornati alla carica per Fikayo Tomori. L’idea della dirigenza juventina è quella di offrire un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una valutazione complessiva di circa 25 milioni di euro. Insomma, la stessa operazione che le due società aveva già imbastito prima di capodanno e prima del ribaltone sulla panchina del Milan. La dirigenza rossonera, a differenza del tecnico portoghese, è molto predisposta a lasciar partire il difensore in direzione Torino, ma la valutazione che ne fanno è di 30 milioni di euro. Si accelera.

La Juventus pronta a stringere per Tomori: il Milan rilancia con Walker

La prima scelta della Juventus in questo momento è Fikayo Tomori, per caratteristiche e per necessità, così come per la possibilità di consegnarlo rapidamente a Thiago Motta. A permettere la riapertura di questo fronte è stata la dirigenza del Milan, che considera l’operazione un affare troppo grosso a livello economico per rigettarlo per ragioni tecniche.

Inoltre, la partenza di Tomori permetterebbe ai rossoneri di avere la forza economica di spingere e chiudere per Kyle Walker. La star inglese è considerata molto importante da Zlatan Ibrahimovic per far fronte a quel problema denunciato da Conceicao, la mancanza di fame e leadership nello spogliatoio rossonero: l’ormai ex capitano del Manchester City è un leader naturale e porterebbe tutta la sua personalità dentro al Milan. La speranza di Ibra è che abbia lo stesso effetto che ha avuto proprio lui da calciatore quando è tornato a Milanello, dando il via a quella cavalcata che ha portato allo scudetto. Insomma, Juve e Milan stanno accelerando.