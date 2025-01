Juventus, ancora voci su Araujo e Antonio Silva: il punto della situazione | CM.IT

La Juventus ha fretta di concludere l’acquisto di un difensore centrale e le difficoltà incontrate sul mercato sono diverse

È diventata, ormai, una telenovela di calciomercato quella riguardante il difensore centrale che la Juventus deve necessariamente acquistare in questa sessione di calciomercato per ovviare agli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Ieri, nel frattempo, è stato ufficializzato il primo innesto di gennaio, un difensore sì, ma esterno destro: Alberto Costa è approdato in bianconero a titolo definitivo, nelle casse del Vitoria Guimaraes sono finiti 12.5 milioni di euro oltre a 2.5 milioni di bonus. Il 21enne calciatore portoghese ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Costa, che era seguito concretamente anche dallo Sporting Clube de Portugal, ha preso la maglia numero 2 e andrà a sostituire numericamente l’ormai ex capitano Danilo, vicino alla rescissione del contratto e conteso dal Napoli di Antonio Conte e da alcuni club brasiliani.

Nella serata di mercoledì, invece, è arrivato a Torino, proveniente da Parigi, Randal Kolo Muani, 26enne calciatore che andrà a rinforzare il reparto avanzato, visto i problemi persistenti di Arek Milik e l’attuale indisponibilità di Dusan Vlahovic, che ha saltato l’Atalanta e lavora per esserci col Milan. Il Nazionale francese, dopo le visite mediche, firmerà l’accordo che lo legherà al club piemontese fino al 30 giugno prossimo. E dopo, eventualmente, si discuterà col Psg di altro, se Kolo Muani avrà convinto Thiago Motta in questi mesi che ci separano dalla fine della stagione. Ma, come detto, la priorità continua ad essere il centrale difensivo.

La Juve non molla Araujo e Antonio Silva: le ultime

I nomi che circolano con maggiore insistenza sono noti, e da tempo: si tratta di Ronald Araujo e Antonio Silva, due situazioni decisamente complesse. Per il primo, dopo un inizio positivo della trattativa, è arrivato uno stop con la mossa del Barcellona che, nella giornata di ieri, ha spinto sull’acceleratore per il prolungamento contrattuale.

Da ieri notte, la situazione appare radicalmente cambiata. @mundodeportivo parla di colloqui decisivi per la permanenza al #Barcellona di #Araujo, con riferimento anche al rinnovo. Le parti si sono chiuse in un religioso silenzio, segno che qualcosa bolle in pentola #Juventus https://t.co/0VziZ5EInR — Alessio Lento (@alessio_lento) January 15, 2025

Nel frattempo, il giocatore uruguaiano con passaporto spagnolo è sceso in campo dal primo minuto nella sfida di Coppa del Re contro il Betis, mostrando progressi significativi dal punto di vista fisico dopo il lungo stop. I catalani non avranno Inigo Martinez per un mese circa, quindi la situazione per la Juve si è ulteriormente complicata. La presenza del suo agente a Torino, come intermediario nell’affare Kolo Muani, ha, però, riacceso le speranze. E i bianconeri attendono il ‘no’ definitivo del calciatore, stuzzicato dall’idea di trasferirsi alla Juve, prima di mollare definitivamente la presa.

Per quanto riguarda Antonio Silva, il muro che il Benfica ha eretto è alto, forse insormontabile. Ma il lavoro ai fianchi dell’agente Jorge Mendes continua imperterrito. Allo stato attuale, riportano nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dai lusitani continuano ad arrivare chiusure nette, non sono intenzionati a privarsi del calciatore a stagione in corso. Ma, anche in questo caso, Giuntoli non molla la presa, in attesa di uno spiraglio. E, nel frattempo, continua a lavorare ad altre soluzioni note come quelle che portano a David Hancko del Feyenoord, operazione già impostata per giugno, Fikayo Tomori, che con l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan ha ritrovato la titolarità, e Kevin Danso del Lens, in estate ad un passo dalla Roma. Sono tutte opzioni complicate, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.