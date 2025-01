La Juventus fa sul serio: sfida a due e 15 milioni sul piatto | CM.IT

I bianconeri accelerano i tempi per provare a trovare subito le accordo: le ultimissime

Archiviato un derby che ha messo in mostra i difetti cronici della squadra, la Juventus è chiamata a puntellare un organico che sta continuando ad evidenziare limiti strutturali piuttosto evidenti. A tal proposito, quella entrante potrebbe essere la settimana decisiva per Araujo e Kolo Muani, per i quali continuano i contatti con il Barcellona e il Paris Saint Germain.

Complice anche la situazione Danilo, però, Giuntoli sta mordendo il freno e conta di affrettare i tempi anche per Alberto Costa, terzino destro in forza al Vitoria Guimaraes. Come già anticipato da calciomercato.it, Giuntoli sta muovendo passi concreti e preme per trovare l’accordo con il classe 2003, che nei giorni scorsi ha rispedito al mittente la corte del Brighton.

Juventus allo scoperto per Alberto Costa: offerta ufficiale imminente, sfida allo Sporting CP | CM.IT

Come raccolto dalla nostra redazione, la Juventus è pronta a formulare la prima offerta ufficiale per Alberto Costa, poco sotto i 15 milioni tra parte fissa e bonus. Sulla questione l’area tecnica del Vitoria Guimaraes sta preferendo adottare un profilo basso, non esponendosi ufficialmente rispetto a quanto fatto nei giorni scorsi. Dal canto loro, i bianconeri continuano a lavorare sotto traccia per trovare la chiave di volta di una trattativa che, però, è tutt’altro che in discesa.

Su Alberto Costa resta infatti forte la concorrenza dello Sporting CP, che ha messo sul piatto 12 milioni di euro complessivi e ha dalla sua il gradimento del giovane terzino. L’inserimento di Giuntoli, però, può far saltare il banco anche perché il ragazzo non è affatto insensibile al corteggiamento di un top club come quello bianconero. Alla finestra, benché da una posizione più defilata, ci sono sempre Roma e Milan. La Juve, però, è il club italiano maggiormente interessato ad Alberto Costa: il guanto di sfida allo Sporting CP è stato lanciato.