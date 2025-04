Infortunio pesantissimo in Serie A, ennesima tegola: stagione finita

L’ultimo turno di Serie A ha restituito un altro brutto infortunio per un attaccante costretto a lasciare il campo già nel primo tempo

La corsa al titolo, così come quella per la Champions e la lotta salvezza, entra nel rush finale. E ovviamente, tra i tantissimi scontri diretti in programma nelle ultime sette giornate, questi tre filoni si intrecceranno in maniera strettissima. Anche chi è in testa dovrà guardarsi dalle squadre che occupano i bassifondi della classifica, in un momento in cui i punti valgono doppio se non triplo. Per questo diventa sempre più vero il detto che ‘non ci sono partite facili’.

Un esempio perfettamente calzante c’è già stato nell’ultima giornata, con la rimonta del Parma ai danni dell’Inter capolista. Nel prossimo turno situazione simile: la squadra di Inzaghi infatti ospiterà il Cagliari, il Napoli invece aspetta l’Empoli. Anche se i sardi sono in una posizione relativamente tranquilla, con un margine di 6 punti proprio sui toscani terzultimi. Ma nessun risultato è scontato e deve tenerlo a mente di sicuro anche la Juventus, che invece sabato sera affronterà, anche lei in casa, il Lecce di Giampaolo in una posizione di classifica decisamente preoccupante. Importantissimo sarà avere tutti i calciatori più importanti a disposizione, in un’annata in cui gli infortuni hanno condizionato tutti quanti. L’ultima tegola, tra queste squadre, arriva di nuovo sull’attacco dell’Empoli, che perde – di nuovo – un giocatore sulla carta fondamentale come Christian Kouame.

Kouamé, l’infortunio è grave: lesione del crociato e stagione finita

L’Empoli perde nuovamente Kouamé, che nello scontro diretto pareggiato 0-0 col Cagliari in casa è stato costretto a uscire al 25′ per un trauma contusivo. Costringendo D’Aversa a inserire Colombo. Si aspettava il responso degli esami per capire l’entità dell’infortunio e non sarebbe stato per niente leggero. Secondo ‘fiorentinanews.com’, l’attaccante ivoriano avrebbe riportato la lesione del crociato anteriore del ginocchio.

Dunque, oltre a saltare il match col Napoli, avrebbe già finito la sua stagione rischiando di concludere qui pure il suo 2025 in campo. Ma in questo caso è chiaramente presto per lanciarsi così avanti. Di sicuro per Kouamé e l’Empoli, che ha perso già Pellegri per lo stesso motivo nei mesi scorsi e per questo aveva preso in prestito il classe ’97 dalla Fiorentina a febbraio, è l’ennesima tegola di una stagione buia. Per il giocatore ivoriano, in attesa della conferma ufficiale da parte del club, sarebbe il secondo infortunio del genere dopo la rottura del crociato nel 2019 ai tempi del Genoa. E anche nel 2016, quando vestiva la maglia del Cittadella, aveva riportato un grave infortunio al tendine che lo ha tenuto fuori quasi 4 mesi.