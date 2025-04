Come Giroud, la MLS dopo il Milan per due giocatori: c’è la conferma ufficiale

La Major League Soccer può attirare ancora giocatori dall’Europa, in particolare ben due calciatori rossoneri hanno aperto

Il Milan dopo il pareggio con la Fiorentina sostanzialmente chiude il suo campionato. A sette giornate dalla fine, ogni obiettivo per i rossoneri sembra praticamente irraggiungibile: la Champions è a 9 punti di distanza, gli altri due piazzamenti europei sono invece rispettivamente a 8 e 7 lunghezze. Con un calendario tutt’altro che semplice dovendo affrontare Udinese, Atalanta, Bologna e Roma. Sarà per questo all-in sul derby di ritorno in Coppa Italia, unica via per non finire clamorosamente fuori dalle coppe. Il 23 aprile è la data cerchiata ripetutamente in rosso per la squadra di Conceicao, che ripartirà dall’1-1 dell’andata. Poi, eventualmente, l’ultimo atto a metà maggio verosimilmente contro il Bologna che ha stravinto il primo round contro l’Empoli.

E in estate occhio all’ennesima rivoluzione. Perché, anche in caso di conquista della Coppa Italia, Conceicao non resterà e nel frattempo arriverà anche il nuovo direttore sportivo. Dopo Paratici, il nome più concreto e verosimile in questo momento è Igli Tare. Inevitabile pensare che ci saranno parecchi cambiamenti nella rosa, qualche giocatore che può essere a fine ciclo, magari alcuni big potrebbero essere sacrificati. I primi che vengono alla mente sono Theo Hernandez e Rafael Leao: il terzino francese è quello che rischia di più. Tra i possibili partenti pure Maignan, reduce da una brutta annata, ma per lui ora sembra un po’ più vicino il rinnovo. Tra i calciatori più importanti ci sono sicuramente Reijnders, che però ha già rinnovato, e Christian Pulisic. E il Milan sta lavorando proprio sulla firma dell’americano offrendogli un prolungamento con adeguamento dell’ingaggio. Ma intanto qualche spiffero arriva addirittura dagli USA.

Abraham apre alla MLS: “Sì, ma solo insieme a Pulisic”

In un’intervista a ‘CBS Sports’, ha parlato Tammy Abraham, attaccante in prestito dalla Roma al Milan e autore di alcuni gol decisamente importanti quest’anno. Pochi, anzi pochissimi in realtà, ma pesanti. Come quello della vittoria nella finale di Supercoppa Italiana nel recupero che è valso il trofeo, e poi quelli in Coppa Italia contro la Roma e poi di nuovo con l’Inter nella semifinale di andata. Il suo futuro è in bilico, difficilmente verrà confermato, per diversi motivi, ed è probabile che venga rispedito a Trigoria.

Anche se l’ex Chelsea ha tenuto addirittura la porta aperta a un futuro in MLS, ponendo però una condizione: “Se si fosse parlato dell’America per Pulisic, gli ho detto che se fossero stati disposti a offrirgli un accordo, avrebbe dovuto portarmi con sé. Non si sa mai le cose nel calcio come possano andare. Non conosciamo mai la vita e i piani di Dio, quindi se un giorno dovesse succedere, assolutamente”. Il rapporto dei due è molto forte, hanno giocato insieme al Chelsea e Pulisic è capitano e vera e propria istituzione della nazionale statunitense. Ma lui stesso alcuni mesi fa aveva dichiarato di non avere ancora nei piani un ritorno negli USA, pur essendo comunque nei suoi pensieri per chiudere magari la sua carriera. Un po’ come ha fatto Oliver Giroud. L’ex Dortmund e Chelsea ha appena 26 anni, per cui quel momento pare ancora molto lontano.