Abraham, Felix e Walker titolari, ma precari: Milan, la scelta sul loro futuro

Sergio Conceicao si affida a tre calciatori, che sono arrivati con la formula del prestito. Il punto in visto della prossima stagione

Sergio Conceicao è pronto a sfidare il Napoli. Lo farà con diversi cambi di formazione e con la defezione di Ruben Loftus-Cheek, cha sarebbe sceso dal primo minuto se non fosse stato fermato dall’appendicite.

Le novità , comunque, non mancano. Rispetto alla formazione tipo, infatti, non ci saranno né Rafa Leao né Santi Gimenez. Nessuna bocciatura, ma mercoledì si gioca il derby e il tecnico portoghese ha deciso di gestire le forze in avanti.

Così a scendere in campo dal primo minuto sono due calciatori che a fine stagione appaiono destinati a lasciare il Milan. Stiamo chiaramente parlando di Joao Felix e Tammy Abraham. Sul portoghese non ci sono dubbi: il rendimento è stato negativo, dopo un esordio da stropicciarsi gli occhi contro la Roma, e senza Champions League, il Diavolo non ha alcuna intenzione di andare a trattare il suo acquisto.

L’inglese, invece, è stato fin qui autore di una stagione positiva, ma gli ostacoli per la permanenza sono parecchi: dal costo del cartellino – non c’è accordo sul prezzo con la Roma – allo stipendio (l’ostacolo maggiore). E’ impensabile infatti che un calciatore con lo status da riserva possa guadagnare quasi il doppio del titolare, Gimenez.

La spesa complessiva, da affrontare per tenersi Abraham, sarebbe certamente superiore a quella che servirebbe per potarsi a casa un giovane come Lucca o Krstovic. Un dettaglio non da poco.

Milan, Walker e Sottil: riscatti fissati, il punto

In casa Milan, gli altri calciatori in prestito sono Kyle Walker e Riccardo Sottil. Anche in questo caso non ci sono ancora certezze, ma le possibilità qui sono concrete e per motivi differenti.

L’inglese ha di fatto rispettato le attese, integrandosi perfettamente e fornendo il suo contributo da leader all’interno dello spogliatoio. In campo non ha certo mostrato le incursioni di un tempo, ma in fase difensiva ha dato il suo contributo. E’ senza dubbio l’acquisto migliore di gennaio e un mancato riscatto farebbe discutere.

Per l’ex City è tutto apparecchiato: contratto prolungabile fino al 2027 a 4,5 milioni di euro netti a stagione, con 5 milioni nelle casse dei Citizens. Serve la fumata bianca che non è ancora arrivata nonostante la soddisfazione da parte del Diavolo, ma in questo momento Giorgio Furlani ha certamente altro a cui pensare.

Per quanto visto (pochissimo), Riccardo Sottil non dovrebbe chiaramente essere riscattato, ma il fatto che il prezzo per acquistarlo (sui dieci milioni di euro) sia praticamente identico a quello con cui la Fiorentina può tenersi Yacine Adli fa pensare che ci sia ancora uno spiraglio, ma più per motivi di bilancio.