Napoli-Milan, forfait dell’ultim’ora: giocatore ricoverato per appendicite

Uno dei possibili protagonisti di Napoli-Milan salta la sfida per appendicite: nuova tegola per l’allenatore, che sfortuna

Cresce l’attesa per Napoli-Milan, interessantissimo match serale della domenica di Serie A. Una sfida che vale molto per entrambe le formazioni, che non possono permettersi di sbagliare. Sia gli azzurri di Conte che i rossoneri di Conceicao hanno bisogno dei tre punti, il pari non serve a nessuno.

Per i partenopei, la vittoria è cruciale per rimanere in scia all’Inter capolista e continuare a lottare per lo scudetto. Per il Diavolo, occorre rispondere alle vittorie di Bologna, Juventus e Roma per non perdere contatto dal treno Champions, tornato possibile nelle ultime settimane. Ma entrambe le formazioni, nelle ultime ore, hanno accusato qualche problema di formazione. Alla vigilia, Conte ha perso Spinazzola, vittima di un affaticamento muscolare. Non sono al meglio nemmeno Anguissa e Okafor per il Napoli. Ma ci sono problemi improvvisi anche per il Milan, che a poche ore dal match perde un candidato alla maglia da titolare.

Napoli-Milan, niente da fare per Loftus-Cheek: l’inglese di nuovo fuori causa

Avrebbe potuto giocare dall’inizio Ruben Loftus-Cheek, che avrebbe forse ritrovato una maglia da titolare dopo diversi mesi dall’ultima volta. Da metà dicembre a oggi, solo due spezzoni di gara, con l’Inter in Supercoppa e nel finale di gara con il Como due settimane fa, in mezzo lunghe assenze per problemi muscolari. Adesso, un nuovo forfait davvero sfortunato, con un improvviso attacco di appendicite.

La notizia arriva dai canali ufficiali del Milan, che spiegano come nel corso del ritiro dei rossoneri a Napoli il centrocampista inglese abbia accusato forti dolori addominali. Inevitabile il ricovero in ospedale per approfondimenti clinici, che hanno evidenziato l’appendicite. Già quest’oggi, Loftus-Cheek sarà sottoposto a intervento chirurgico, per la rimozione dell’appendice.