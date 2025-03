Conceicao rialza la testa: “Il gruppo ha una voglia incredibile”. Pulisic: “Nessun dubbio sul futuro”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e dell’americano l termine della sfida di San Siro contro gli uomini di Cesc Fabregas

Il Milan di Sergio Conceicao vince in rimonta contro il Como di Cesc Fabregas, grazie ai gol di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.

Il tecnico portoghese, al termine della partita, intervenuto in conferenza stampa, si dice soddisfatto a metĂ . L’ex Porto è felice soprattutto della prova fornita dai calciatori entrati dalla panchina: “Lo hanno fatto con il giusto atteggiamento e con la giusta mentalitĂ . Stasera ci sono aspetti positivi e altri meno, abbiamo iniziato bene, creando 2-3 palle gol, poi, però, abbiamo subito la rete degli avversari che ci ha messo dei dubbi nella testa”.

Un gol che ha fatto arrabbiare il mister: “Siamo stati fuori tempo e troppo bassi – analizza Conceicao -. Ma nella ripresa la squadra ha fatto bene, sfruttando le debolezze del Como. Sono contento per la squadra. Il gruppo vuole fare bene, ha un grande spirito e una voglia incredibile di cambiare questo momento. Vi posso assicurare che lavoriamo al massimo per farlo. Se il Milan avesse segnato subito, la partita sarebbe stata diversa”.

Poi il mister parla dei singoli – “Reijnders e Pulisic sono ad un livello altissimo, hanno questa intelligenza che gli permette di giocare ovunque. Rispondono bene a quello che gli chiedo. Abraham decisivo? Senza dubbio, anche il rientro di Loftus-Cheek è importante, ci dĂ qualcosa di importante e diverso”.

Un’ultima battuta sul mancato saluto alla Curva Sud da parte della squadra: “Ho visto lo stadio che era con la squadra, non mi sono reso conto di nulla”. Ha concluso Conceicao

Le dichiarazioni di Pulisic in conferenza

In conferenza stampa è intervenuto anche Christian Pulisic: “Bisogna essere positivi, dopo due vittorie di fila. C’è sempre la possibilitĂ di arrivare dove vogliamo, anche se sarĂ difficile. Pensiamo partita dopo partita”.

Sul futuro nessun dubbio per Pulisic: “Sono felice di essere al Milan. Voglio continuare qui al 100%. Troppe voci sul futuro del Milan? E’ difficile isolarsi e giocare sempre con queste voci. L’importante è allenarsi bene”.

Anche Pulisic è stato chiamato a rispondere sul mancato saluto alla Curva – “Onestamente non lo so, abbiamo deciso di rientrare. Non ho altro da dire”.