Danilo è a un passo dal Napoli: c’è l’accordo con la Juve, si attende la fumata bianca | CM.IT

Il difensore brasiliano vicino all’intesa per la risoluzione con il club bianconero: dopo il via libera raggiungerà Conte in azzurro

Danilo è ormai a un passo dall’iniziare la sua nuova avventura col Napoli. Il brasiliano e il suo entourage, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, hanno ormai definito l’accordo per rescindere il contratto che li legava alla Juventus fino al prossimo mese di giugno. Solo pochi dettagli separano le parti dalla fumata bianca che, contestualmente, trasferirà il difensore all’ombra del Vesuvio.

Il brasiliano firmerà con i partenopei un contratto fino al 30 giugno 2026, definito ormai da settimane. Antonio Conte attende con trepidazione l’arrivo dell’ex capitano bianconero, primo nome della sua lista per rinforzare la difesa che perderà un Rafa Marin (vicinissimo al Villarreal) mai entrato nelle sue grazie. Danilo, per caratteristiche ed esperienza, è perfetto per le esigenze del salentino, che spera di averlo a disposizione già in questa settimana.

Serve il via libera della Juventus, che, salvo enormi mutazioni di scenario, è ormai solo questione di tempo. L’accordo economico per la separazione è stato definito tra le parti e il Napoli attende solo che sia ufficiale per definire l’acquisto dell’attesissimo rinforzo in difesa.