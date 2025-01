La Juventus sbatte sul Benfica e tiene aperta la pista Araujo | CM.IT

Non arrivano buone notizie per la Juve da Lisbona: Giuntoli prova a intensificare il pressing per il difensore del Barcellona

La Juventus piazza il primo colpo del mercato invernale: chiusa la trattativa per Alberto Costa, in arrivo nelle prossime ore a Torino dal Vitoria Guimaraes.

Operazione da circa 15 milioni di euro per il giovane terzino portoghese, con il sodalizio bianconero che ha anticipato la concorrenza dello Sporting Club Portugal. Alberto Costa tra domani e giovedì sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il contratto quinquennale con la ‘Vecchia Signora’. Il mercato invernale però è appena iniziato per il Dt Giuntoli, che deve adesso accelerare per l’arrivo di un nuovo difensore centrale. Intervento basilare per rimpolpare un reparto ridotto praticamente all’osso negli ultimi mesi dopo i pesanti infortuni di Bremer e Cabal, al quale si aggiunge il divorzio anticipato con Danilo, con l’ex capitano sempre più vicino a sbarcare alla corte di Antonio Conte al Napoli.

Calciomercato Juventus, muro Benfica per Antonio Silva: Giuntoli in pressing su Araujo

Da questo punto di vista non arrivano però buone notizie per la Juventus e Giuntoli, con il muro del Benfica che complica la situazione di Antonio Silva.

Il classe 2003 è da tempo sul taccuino dei bianconeri, ma le ‘Aquile’ non fanno sconti e lascerebbero partire il giovane difensore soltanto a fronte di un’offerta importante come appreso da Calciomercato.it. Solo un assegno vicino ai 50 milioni di euro farebbe vacillare il Benfica per dare il semaforo verde all’operazione in questo mese di gennaio e neanche l’asse con l’agente Jorge Mendes è riuscito a scalfire la rigida posizione della società di Lisbona. Antonio Silva così si allontana, mentre rimane apertissima la partita per Ronald Araujo, nonostante l’infortunio nel reparto arretrato del Barcellona di Iñigo Martinez.

La rigida posizione del #Benfica per #AntonioSilva non è stata scalfita da #Mendes: solo a fronte di un’offerta importante, potrà lasciare le 🦅 in questo mese. La #Juventus continua a lavorare anche per #Araujo, c’è da convincere il #Barcellona @calciomercatoit #calciomercato — Alessio Lento (@alessio_lento) January 14, 2025

Il centrale uruguaiano, che è stato uno dei protagonisti entrando a gara in corso nella finale di Supercoppa stravinta contro i rivali storici del Real Madrid, non è convinto però della permanenza in Catalogna. Il Barça dal canto suo non vorrebbe privarsi di Araujo, con la Juventus che nei prossimi giorni continuerà il pressing per convincere il club del presidente Laporta ad aprire alla cessione del giocatore.