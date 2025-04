Inchiesta Doppia Curva, vicina la chiusura delle indagini: cosa rischiano Inter e Milan

Presto potrebbero scattare i deferimenti nell’ambito dell’indagine che ha portato all’azzeramento dei vertici del tifo organizzato delle due squadre milanesi

Nei prossimi giorni la Procura della Figc potrebbe chiudere le indagini relativa all’inchiesta Doppia Curva, che ha azzerato i vertici del tifo organizzato di Inter e Milan, e far scattare gli eventuali deferimenti.

I due club si sono costituiti parte civile, lo stesso ha fatto la Serie A. Cosa rischiano i club? Verosimilmente al massimo delle multe, per responsabilità oggettiva e diretta. I tesserati, invece, squalifiche e ammende per possibile violazione dell’art.25 del Codice di Giustizia sportiva.

Da Calhanoglu a Calabria: i tesserati a rischio squalifica

I più a rischio squalifica (1-2 turni) sarebbero Hakan Calhanoglu e Davide Calabria. Per l’Inter anche Simone Inzaghi e Javier Zanetti. Il comma 10 si concentra proprio sui tesserati, ai quali “è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate (che non sono gli ultrà, ndr) con le società”.

Inter e Milan, da escludere una penalizzazione in classifica

Inter e Milan rischiano anche una penalizzazione in classifica? Solo in un caso, attualmente però da escludere, ovvero nella violazione del famoso art.4, il quale prevede l’osservanza dei “(…) principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.