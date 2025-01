La Juventus resta in attesa: ecco i tempi per Araujo | CM.IT

La Juventus lavora per rinforzare la difesa e il nome di Ronald Araujo è uno dei più caldi. Ma ci sarà ancora da attendere

Domani, alle ore 18 allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’, si giocherà l’atteso derby della Mole tra i granata e la Juventus. E sono tante le questioni sul tavolo di questa partita, sportive e non.

I bianconeri sono tornati con le ossa rotte dalla trasferta di Riyad, dopo l’eliminazione nella semifinale della Supercoppa Italiana per mano del Milan del nuovo allenatore Sergio Conceicao, in rimonta dopo l’iniziale vantaggio siglato da Kenan Yildiz. Ma ci sono anche problemi di natura fisica che attanagliano la formazione guidata dall’allenatore Thiago Motta: non saranno, infatti, della partita, oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, anche gli infortunati Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao. Insieme allo squalificato Manuel Locatelli, formano una batteria di assenti di tutto rispetto, a maggior ragione in una situazione difficile come quella che vive la squadra piemontese.

Anche per ovviare a queste situazioni, l’uomo mercato Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente per consegnare al tecnico italo-brasiliano i rinforzi giusti per affrontare la decisiva seconda parte di stagione, partendo dalle partite di gennaio, un vero e proprio calendario di fuoco. Sono tanti i nomi sul tavolo, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato: da Antonio Silva a David Hancko passando per Ronald Araujo. E proprio su quest’ultimo ci soffermiamo, dopo le ultime notizie che lo riguardano.

Juventus-Araujo, i tempi non sono maturi: le ultime

Il 25enne roccioso difensore uruguaiano, con passaporto spagnolo, è finito nel mirino della Juventus e dalla fine di dicembre se ne parla in maniera concreta. Vi abbiamo raccontato delle varie posizioni e difficoltà di questa trattativa, ma dopo gli zero minuti giocati nella semifinale della Supercoppa spagnola contro l’Athletic Bilbao c’è stata un’accelerata. Il Barcellona appare, adesso, maggiormente disposto a privarsi del giocatore, che ha un ingaggio che si aggira sui 6 milioni di euro netti a stagione. La formula sulla quale si sta discutendo è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma, come detto, la Juve dovrà attendere: stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non ci saranno sviluppi prima della finale della Supercoppa, in programma domenica 12 gennaio alle ore 20, contro i rivali storici del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Molto dipenderà dalla pressione che eserciterà il calciatore per lasciare i catalani e, se non dovesse giocare neanche questa partita, questa potrebbe aumentare e diventare decisiva. Infine, da ricordare che la scadenza attuale del contratto che lo lega al Barcellona è fissata al 30 giugno 2026 e non si registrano mosse concrete per un eventuale prolungamento, allo stato attuale. Sono giorni di attesa, vi terremo aggiornati.