Juventus, la pista Araujo e la posizione del Barcellona | CM.IT

La Juventus ha la necessità di intervenire in maniera importante in questa sessione di calciomercato: tanti i nomi sul tavolo

Thiago Motta si prepara al derby di Torino e si lecca ancora le ferite dopo la sconfitta contro il Milan del nuovo allenatore Sergio Conceicao, fresco vincitore della Supercoppa Italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi, in semifinale.

La rimonta di Riyad pesa ancora: dopo l’iniziale vantaggio siglato da Kenan Yildiz, Christian Pulisic su rigore, fallo ingenuo di Manuel Locatelli, e l’autorete di Federico Gatti hanno deciso la partita. Adesso arriva un calendario infernale per i bianconeri, impegnati in questo mese in partite importanti e decisive, soprattutto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della Champions League. Quindi, massima attenzione al campo, ma, nel frattempo, il calciomercato impazza. Cristiano Giuntoli, il deus ex machina di questa squadra, dovrà lavorare alacremente per sistemare la rosa, falcidiata dagli infortuni gravi, vedi Gleison Bremer e Juan Cabal, e da possibili addii, Danilo e Nicolò Fagioli in pole position.

Il difensore brasiliano, infatti, è stato ufficialmente messo fuori dal progetto e aspetta il Napoli di Antonio Conte, con la Juve che vorrebbe un indennizzo per liberarlo. Il centrocampista, invece, ha sulle sue tracce club interessati, gli stessi campani lo seguono concretamente, e potrebbe portare nelle casse del club piemontese una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Soldi che verrebbero prontamente investiti per i rinforzi, in difesa e in attacco. La priorità è rappresentata dall’acquisto di un difensore, vista la grande emergenza nella batteria dei centrali e i nomi che circolano sono diversi.

Araujo alla Juventus: la volontà del Barcellona è chiara

Oltre a quelli di David Hancko del Feyenoord e di Antonio Silva del Benfica, dalla fine del 2024 circola con insistenza anche quello di Ronald Araujo. Il 25enne Nazionale uruguaiano, in possesso del passaporto spagnolo, è tornato a calcare i campi da gioco il 4 gennaio scorso in Coppa de Re, dopo uno stop lungo cinque mesi per un problema muscolare e conseguente operazione. Il contratto con i catalani è in scadenza nel 2026 e le trattative per un prolungamento vivono una fase di stallo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Barça non vorrebbe lasciar partire il calciatore adesso, ma c’è un dialogo aperto con la Juventus per cercare di capire la fattibilità dell’operazione, anche per alleggerire il monte ingaggi.

Il discorso sta ricadendo su un prestito fino a fine stagione, da capire se con l’inserimento di un diritto di riscatto, cosa che consentirebbe al calciatore di ritrovare continuità. Araujo è profondamente innamorato del Barcellona e ha recuperato totalmente dal punto di vista medico e atletico. Mancano i minuti nelle gambe, necessari per capire se la situazione è tornata alla normalità. In ogni caso, l’opzione resta sul tavolo, ma le parti non sono così vicine, ma i ragionamenti non si fermano. Giuntoli dovrà abbattere i vari ostacoli presenti sul cammino di questa trattativa, la situazione resta in evoluzione. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.