Juventus, dalle parole di Mendes su Silva all’opzione Araujo: le ultime sulla difesa | CM.IT

La Juventus e Giuntoli a caccia di un difensore centrale per il calciomercato di gennaio

È noto a tutti, addetti ai lavori e tifosi: la Juventus ha una priorità per l’ormai imminente sessione invernale del mercato, ovvero quella di ovviare all’assenza forzata di Gleison Bremer con l’acquisto di un centrale di livello.

I nomi che circolano sono sempre quelli: scartata da subito la pista Skriniar, in uscita dal Psg, le attenzione di Cristiano Giuntoli e del suo gruppo di lavoro si sono concentrate su David Hancko. Il calciatore del Feyenoord è ritenuto pronto per tornare in Serie A, dove ha già militato con la maglia della Fiorentina, ma si lavora anche in ottica giugno, nel caso diventasse troppo complicato portarlo a Torino subito, per abbassare le pretese degli olandesi.

Altro nome, del quale vi abbiamo parlato abbondantemente nelle scorse settimane, è quello di Antonio Silva. Il giovane difensore del Benfica è tornato ad avere un po’ di continuità, dopo un periodo di panchine. Nel frattempo, il suo agente Jorge Mendes ha parlato esplicitamente dell’interesse della Juve, ricambiato dal suo assistito. Una mossa che può cambiare le carte in tavola.

Da Antonio Silva ad Araujo, le ultime sulla difesa della Juve

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante le parole di Mendes, il Benfica non vorrebbe cedere Antonio Silva a gennaio, a meno di una proposta convincente (dai 30 milioni di euro a salire). L’eventuale permanenza a Lisbona del Nazionale portoghese potrebbe portare ad un prolungamento, l’ultimo avvenuto nel 2022 fino al 30 giugno 2027, accompagnato da un consistente adeguamento dell’ingaggio.

In questo modo, verrebbe accontentato Mendes, insieme al giocatore che gestisce, per poi discutere eventualmente di un addio a fine stagione. Non ci sentiamo di escludere, in ogni caso, la pista che porta alla Juventus a gennaio, complice anche l’ottimo rapporto tra lo stesso Mendes e Giuntoli, che lavorano a stretto contatto dall’estate scorsa, dopo l’arrivo di Francisco Conceicao dal Porto.

Lasciamo il Portogallo per volare in Spagna, precisamente a Barcellona dove Ronald Araujo, difensore centrale uruguaiano con passaporto spagnolo, fatica a trovare l’accordo per il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2026. In questo scenario, si è parlato anche dei bianconeri, ma, allo stato attuale, non si registrano passi, informali o ufficiali, mossi per il calciatore. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.