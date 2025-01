Calciomercato Juventus, per Fagioli al Napoli c’è un ostacolo | CM.IT

Nel giorno di Juventus-Milan, le voci di calciomercato non si fermano: in discussione sempre il futuro di Fagioli, nel mirino del Napoli

Questa sera, alle ore 20 a Riyad, si giocherà la seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra la Juventus e il Milan. Chi vincerà, affronterà l’Inter di Simone Inzaghi per la conquista del trofeo, che ieri sera ha battuto in scioltezza l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Esordio assoluto sulla panchina rossonera per Sergio Conceicao, che ha sostituito alla fine del 2024 l’esonerato Paulo Fonseca: partita nella partita quella contro il figlio Francisco, numero 7 bianconero. Ma non c’è solo il calcio giocato che incombe. Il calciomercato, infatti, ha aperto i battenti ieri e già sono tanti i movimenti che si registrano, in entrata e in uscita. Cristiano Giuntoli, deus ex machina del mercato della Juve, ha praticamente salutato capitan Danilo, stessa cosa ha fatto Thiago Motta in conferenza stampa. Per il 33enne difensore brasiliano, c’è il Napoli di Antonio Conte, ma la società piemontese non appare intenzionata a liberare il calciatore senza un indennizzo. E, nel frattempo, è caccia aperta ai rinforzi per la difesa e i nomi sono sempre i soliti: Antonio Silva del Benfica, per il quale serve uno sforzo importante, David Hancko del Feyenoord e, sullo sfondo, Ronald Araujo del Barcellona.

In stand by, invece la questione riguardante Fikayo Tomori, avversario di questa sera. L’inglese potrebbe ritrovare un posto tra i titolari proprio tra poche ore, dopo tante panchine accumulate con Fonseca. Tutto dipenderà dalle valutazioni di Conceicao, ma, se prima sembrava un’operazione fattibile, adesso appare decisamente più complicata. In uscita dalla Continassa non c’è solo Danilo, ma anche Nicolò Fagioli. Da tempo vi teniamo aggiornati sulla sua situazione: in primis era stato il Marsiglia di De Zerbi a muoversi con decisione, ma l’interesse del Napoli ha catturato l’attenzione del centrocampista, anch’egli finito ai margini del progetto guidato da Motta. Si discute di un prestito con obbligo di riscatto, operazione totale da 25 milioni di euro.

Juventus, l’ostacolo per Fagioli al Napoli viene da Roma: la situazione

La soluzione campana è, allo stato attuale, la preferita del prodotto del vivaio della Cremonese e si continua a discutere per cercare di accontentarlo. L’allenatore Antonio Conte lo apprezza, così come il direttore sportivo Giovanni Manna, che lo conosce molto bene. L’entourage di Fagioli lavora alacremente per risolvere la situazione, ma c’è un ostacolo da superare: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’interesse del Napoli si è spostato, e non da ora come raccontato dalla nostra redazione, su Lorenzo Pellegrini, che potrebbe davvero lasciare la Roma in questo mese, anche se l’alto ingaggio percepito rappresenta uno scoglio importante. Chiaramente, se il club di De Laurentiis dovesse ingaggiare il capitano giallorosso, la pista Fagioli andrebbe a decadere. Su Pellegrini c’è anche l’Inter, nel frattempo. I prossimi giorni saranno decisivi per Fagioli, in un senso o nell’altro, che, in questo momento, ha in testa solo il Napoli. Dopo la Supercoppa se ne saprà di più: vi terremo aggiornati.