Calciomercato Juventus, il Napoli e Fagioli spingono | ESCLUSIVO

Manca poco alla sessione di gennaio di calciomercato e l’asse Juve-Napoli si scalda

Le ultime ore che ci separano dal 2025 sono diventate bollenti, non dal punto di vista climatico.

Le indiscrezioni di calciomercato impazzano e alcune di queste vedono coinvolte due rivali storiche del calcio italiano: la Juventus e il Napoli. Pochi gli affari andati in porto tra i due club nel corso degli anni, con il passaggio del ‘Pipita’ Gonzalo Higuain che ha fatto tanto rumore. Ma in quel caso non ci fu trattativa, perché venne pagata la clausola rescissoria e De Laurentiis dovette solo prenderne atto.

Adesso, il discorso è diverso. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato, con dovizia di particolari della questione Danilo. Stando, infatti, a quanto raccolto dalla nostra redazione, i bianconeri avrebbero comunicato al capitano di essere libero di trovarsi un’altra squadra a gennaio. E proprio Antonio Conte, allenatore dei partenopei, si è messo in prima fila per accoglierlo. Ma non è il solo che potrebbe fare il percorso Torino-Napoli.

Fagioli e il Napoli spingono, la Juve prende tempo

Come già raccontato su queste pagine in tempi non sospetti, oltre a quello del Marsiglia di De Zerbi, è forte l’interesse del Napoli per Nicolò Fagioli. Il centrocampista non rientra nei piani di mister Thiago Motta e dalla sua cessione può arrivare il gruzzoletto per operare sul mercato per Giuntoli. La Juve preferirebbe cederlo all’estero, ma, secondo quanto intercettato da Calciomercato.it, il giocatore vuole fortemente approdare al Napoli con Conte e Manna che lo accoglierebbero a braccia aperte.

La formula non cambia, almeno per ora: prestito con obbligo di riscatto per un affare totale da circa 25 milioni di euro. Discorso a parte quello che riguarda Giacomo Raspadori, nel mirino dei piemontesi, e lo stesso Danilo, operazioni slegate da quella, eventualmente, per Fagioli. Ma c’è da registrare questo pressing del calciatore per arrivare alla quadratura del cerchio. Vedremo cosa succederà con l’inizio del nuovo anno e vi terremo aggiornati.