Danilo e la Juve ai ferri corti: out dai convocati e addio accelerato | CM.IT

Le parti stanno cercando di chiudere in tempi brevissimi, tanto che il brasiliano potrebbe finire fuori già dalla Supercoppa: ma mancano degli accordi

Danilo e la Juventus accelerano l’addio. L’ormai praticamente ex capitano bianconero è finito ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta, come vi abbiamo raccontato ieri il club ha comunicato ufficialmente al brasiliano di trovarsi una squadra e lasciare Torino dopo sei anni. Un finale un po’ mesto per quello che è stato un pilastro della Juve, ma la scelta della società è stata netta nonostante la disponibilità iniziale del giocatore a restare.

Al netto di qualche timido sondaggio della Premier e del Milan, oltre a un interessamento importante dell’Arabia Saudita che però non convince più di tanto il calciatore, la pista più concreta è diventata in fretta il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino spera di abbracciare presto il brasiliano, che sarebbe l’innesto ideale per duttilità ed esperoenza. E Danilo continuerebbe a giocare ad alti livelli provando a lottare per lo scudetto, anzi attualmente migliorando la propria classifica. Le parti sono al lavoro per trovare la quadratura del cerchio, visto che il Napoli vorrebbe avere l’ex Real e City a titolo gratuito. Ma stando a quanto risulta a Calciomercato.it, ormai il brasiliano e la Juventus sono ai ferri corti.

Danilo spinge per liberarsi dalla Juve e firmare gratis col Napoli: può finire out dai convocati per la Supercoppa

Mentre si cerca appunto l’accordo, addirittura Danilo potrebbe finire fuori dai convocati per la Supercoppa Italiana che si giocherà i primi di gennaio. Tutte le parti in causa vogliono chiudere in breve tempo, gli azzurri come ricordato puntano a non sborsare nemmeno un euro con il difensore che sta provando a terminare subito il suo contratto con la Juventus, ma in questo senso non c’è ancora l’intesa. E i bianconeri potrebbero seriamente escluderlo dalla spedizione araba di inizio anno.

La Juve vorrebbe monetizzare dall’addio del brasiliano, il Napoli ha però altre idee e lo vuole a titolo gratuito. Per questo lo stesso Danilo e il suo entourage stanno lavorando per riuscire a liberarsi dai bianconeri, da subito, per poi firmare immediatamente con la squadra di Conte che è la destinazione senza dubbio preferita.