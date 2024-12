La Juve spinge Danilo al Napoli: azzurri in pressing, le ultime | CM.IT

La Juventus ha chiesto ufficialmente a Danilo di presentare l’offerta di un nuovo club per definire il suo addio. Il Napoli è in pole e ha l’ok del giocatore

Dopo sei stagioni e 213 presenze, l’avventura di Danilo alla Juventus è giunta ai titoli di coda. E non per volontà del giocatore. Il brasiliano ha espresso pubblicamente il desiderio di rimanere in bianconero, lasciando intendere che un eventuale addio non dipenderebbe da lui. Ed è proprio quello che si sta concretizzando nelle ultime ore.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus ha comunicato ufficialmente al difensore la necessità di trovare una nuova squadra al più presto. La sua cessione rappresenta una priorità per il club, per motivi sia economici sia tecnici. Attualmente, le opzioni concrete sul tavolo, tenendo sullo sfondo qualche chiamata dalla Premier League e un timido interessamento del Milan, sono due: da un lato, una ricca proposta dall’Arabia Saudita, che però non sembra convincere l’ex Real Madrid; dall’altro, l’interesse reale del Napoli di Antonio Conte.

Il tecnico azzurro vede in Danilo un innesto ideale per rinforzare la difesa, e i contatti tra i partenopei e il giocatore sono già ben avviati. L’operazione è favorita anche dalla determinazione del brasiliano, che a 33 anni (34 a luglio) si sente ancora competitivo ai massimi livelli e ha dato piena disponibilità a mettersi al servizio del suo possibile nuovo allenatore.

La chiusura dell’affare dipenderà ora dall’accordo economico tra De Laurentiis e il calciatore, che si svincolerà dalla Vecchia Signora senza essere incluso in scambi, e filtra ottimismo in tal senso. L’operazione farebbe tutti felici: la Juventus si libererebbe di sei mesi d’ingaggio di un giocatore che reputa fuori dal progetto tecnico, il Napoli si assicurerebbe il rinforzo d’esperienza ideale per puntellare la difesa, e Danilo avrebbe l’opportunità di tornare protagonista in una squadra che lotta per lo scudetto. Le parti sono al lavoro per risolvere il caso a stretto giro di posta.