Dito puntato contro Giuntoli: “Non è adatto, via dalla Juventus”

La situazione in casa bianconera ha posto le premesse per un’improvvisa presa di posizione: hanno scritto la parola fine

Dopo aver conquistato sette punti nelle prime tre partite della gestione Tudor, la Juventus si è fermata ancora una volta. La sconfitta maturata al ‘Tardini’ contro il Parma, oltre a certificare le ormai croniche difficoltà della compagine bianconera in termini di personalità, ne ha messo in risalto la mancanza di mordente e la capacità di reagire alle prime difficoltà. La corsa al quarto posto, è più aperta che mai e Nico Gonzalez e compagni saranno chiamati a sudare le proverbiali sette camicie per centrare l’obiettivo minimo stagionale.

La scossa che ha fatto seguito all’esonero di Thiago Motta si è già dissolta. Lenta, macchinosa e prevedibile, la ‘Vecchia Signora’ contro i ducali è sembrata quella abulica e incostante degli ultimi mesi. Pur provando a caricare l’ambiente come suo solito, la sensazione è che Tudor avrà il suo bel da fare per garantire quella scossa motivazione di cui tanto ha bisogno la compagine bianconera in questo rush finale. La rivoluzione tecnica avviata da Cristiano Giuntoli nel corso della scorsa estate – in maniera quasi inevitabile – è finita nell’occhio del ciclone.

Dopo aver invocato a furor di popolo l’esonero di Thiago Motta, infatti, non pochi tifosi della Juventus stanno cominciando a puntare il dito in modo sempre più convinto contro Giuntoli. Tanto osannati fino a qualche mese fa, gli acquisti di Douglas Luiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez (tra gli altri) stanno facendo storcere il naso a quanti pensavano che ‘Madama’ potesse ritornare a fare la voce grossa già in questa stagione. Se a ciò si aggiunge un mercato invernale nel quale gli unici due acquisti ‘veri’ sono stati Kelly ed Alberto Costa, la situazione diventa ancor più critica.

Bufera Juventus, Giuntoli nel mirino: ecco cosa sta succedendo

Di fatto la scelta di puntare su Tudor non è stata frutto di una mossa di Giuntoli da una precisa direzione impartita dalla proprietà. La stessa che potrebbe – almeno in linea teorica – ridimensionare il raggio d’azione dell’attuale football director della Juventus qualora risultati concreti non dovessero arrivare a stretto giro di posta. Tutti in discussione: questo il messaggio fatto trapelare in maniera indiretta dai piani alti e ancor di più dai social. I tifosi, intanto, hanno già le idee molto chiare su chi debba fare le spese della nuova possibile rivoluzione tecnica in casa bianconera. Ecco una carrellata di commenti a riguardo:

Giuntoli out, ha fatto più danni della grandine — marco (@MarcoJ38) April 24, 2025

Ma basta strapagare gente a caso. Ce ne sono di forti anche a 10/15. Giuntoli out — marco (@MarcoJ38) April 24, 2025

Paolo, cacciate giuntoli — AlbertOne (@AMalerba71) April 24, 2025

E secondo voi Giuntoli prende Tonali?Ma quanti giocatori da Juventus ha preso Giuntoli?E va ha prenderne uno buono e per di più italiano, ma siamo seri, e poi sicuri che rimanga, disgraziatamente, Giuntoli? — Gianfranco (@Gianfra82759706) April 24, 2025

Perché c’era pure un progetto da parte di Giuntoli?Menomale chi sa se non c’era un progetto e si andava avanti alla carlona — Gianfranco (@Gianfra82759706) April 24, 2025

Lasciata in macerie?! Quella squadra lasciata in macerie ha cmq vinto una coppa Italia !!!! Questa non merita neanche la Conference .

Giuntoli deve essere cacciato quanto prima,non è adatto per la Juventus. — Black Panther ⚪⚫🧢 (@Rafael76r) April 24, 2025

Giuntoli insieme a Motta doveva essere silurato, non lasciarlo finora a fare altri disastri — BUJAR PREZJA (@SupremJuventin) April 24, 2025

Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, rappresenteranno un vero e proprio turning Point della stagione della Juventus e non solo. Anche Cristiano Giuntoli, infatti, si gioca tanto, tantissimo. Le sorprese non sembrano essere finite.