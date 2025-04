PAGELLE E TABELLINO PARMA-JUVENTUS 1-0: Vlahovic imbarazzante, tonfo Tudor

Voti, top e flop del match del Tardini, valido per la 33° giornata del campionato di Serie A. Primo KO della gestione Tudor: Pellegrino incorna la ‘Vecchia Signora’

La Juventus cade sul campo del Parma e scivola al quinto posto in classifica, raggiunta dalla Lazio dopo il sorpasso operato a Pasqua dal Bologna.

Si complica maledettamente il cammino Champions per i bianconeri, alla prima sconfitta sotto la gestione Tudor. Juve lenta e prevedibile, trafitta dal colpo di testa vincente di Pellegrino nel recupero del primo tempo. Fantasma Vlahovic, Kelly si addormenta sul gol vittoria dei ducali. Brilla Bonny nel Parma, nella ‘Vecchia Signora’ non basta l’ingresso in campo nella ripresa di Yildiz. Chivu stende Tudor e compie probabilmente lo scatto decisivo verso la salvezza.

PARMA

Suzuki 6,5

Leoni 7

Vogliacco SV (10′ Hainaut 5,5)

Valenti 6,5

Delprato 7

Keita 6,5

Bernabè (10′ Estevez 6; 46′ Hernani 6)

Sohm 6,5

Valeri 7

Bonny 7,5 (86′ Almqvist SV)

Pellegrino 7,5 (75′ Man SV)

Allenatore: Chivu 8

TOP Parma: Bonny 7,5 – Pellegrino ci mette la zucca, ma è soprattutto il giovane francese a destabilizzare la retroguardia bianconera con i suoi guizzi. Fa valere fisico e velocità, creando spazi preziosi per i compagni di squadra. Gli manca solo il gol.

FLOP Parma: Hainaut 5,5 – Entra a freddo dopo dieci minuti per l’infortunio di Vogliacco e mostra già qualche crepa nel primo tempo. Ultima mezz’ora di sofferenza dopo l’ingresso in campo di Yildiz nello scacchiere bianconero. Rischia grosso nel finale.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Kalulu 5,5

Veiga 5

Kelly 4,5 (86′ Alberto Costa SV)

McKennie 5,5 (59′ Yildiz 6,5)

Locatelli 6 (86′ Douglas Luiz SV)

Thuram 5,5

Cambiaso 5

Nico Gonzalez 5,5 (86′ Weah SV)

Kolo Muani 5

Vlahovic 4 (46′ Conceicao 5,5)

Allenatore: Tudor 4,5

TOP Juventus: Yildiz 6,5 – Non è al meglio della condizione ed è la mossa disperata di Tudor per cercare di sistemare la situazione. Vivacizza la manovra e mette in apprensione la difesa del Parma, ma il muro ducale non crolla. Attacco da encefalogramma piatto: senza il numero 10 dal primo minuto è un’altra Juve.

FLOP Juventus: Vlahovic 4 – La Juve gioca praticamente in dieci nel primo tempo: sbaglia ogni appoggio e non riempie l’area. Per i centrali del Parma è un gioco da ragazzi fronteggiare il serbo, che non rientra in campo dopo l’intervallo per un problema muscolare alla coscia. Rimane ancora a secco (non segna da febbraio) e la fiducia di Tudor evidentemente non basta. Imbarazzante.

Arbitro: Chiffi 6,5

Serie A, il tabellino di Parma-Juventus: Pellegrino sale in cielo, disastro Kelly

PARMA-JUVENTUS 1-0

46′ Pellegrino

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Vogliacco (10′ Hainaut), Valenti; Delprato, Keita, Bernabé (10′ Estevez; 46′ Hernani), Sohm, Valeri; Bonny (86′ Almqvist), Pellegrino (75′ Man). A disposizione: Marcone, Corvi, Circati, Lovic, Balogh, Tabucchi, Hernani, Ondrejka, Camara, Plicco, Haj, Cancellieri, Djuric. Allenatore: Chivu

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly (86′ Alberto Costa); McKennie (59′ Yildiz), Locatelli (86′ Douglas Luiz), Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez (86′ Weah), Kolo Muani; Vlahovic (46′ Conceicao). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi, Adzic. Allenatore: Tudor

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Sohm (P), Hernani (P), Nico Gonzalez (J), Locatelli (J), Yildiz (J)

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 5′; spettatori 21.108