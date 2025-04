Coppa Italia, Dallinga regola l’Empoli: il Bologna raggiunge il Milan in finale

Festeggiano i rossoblu al Dall’Ara: vittoria anche al ritorno per gli uomini di Italiano. Le emozioni della gara

Dopo 51 anni dall’ultima apparizione, il Bologna strappa il pass per la finale di Coppa Italia. Lo fa gestendo in scioltezza il vantaggio straripante dell’andata: in un Dall’Ara gremito in ogni ordine di posto, la gara di ritorno tra la compagine di Italiano e l‘Empoli di D’Aversa si chiude sul risultato di 2-1. Al vantaggio dopo 7 minuti griffato da Fabbian ha risposto il sigillo di Kovalenko: ad una manciata di minuti dal triplice fischio, però, ci ha pensato Dallinga a scrivere la parola fine ad un discorso qualificazione mai in discussione.

L’inizio del match è tutto di marca rossoblu. Il colpo di testa di Fabbian apre una contesa che i padroni di casa hanno il merito di approcciare nel migliore dei modi. A differenza di quanto successo all’andata, però, i toscani questa volta reagiscono, alzano il baricentro e trovano qualche spazio. La folata di Solbakken è una prima avvisaglia; ll gol di Kovalenko ne è una conseguenza tangibile. Nella ripresa il Bologna torna ad alzare i giri del motore e nel finale, per mettere il punto esclamativo sul doppio confronto.

Sempre con la testa dentro al match, prima Cambiaghi e poi Dominguez sfiorano la rete del vantaggio. Da menzionare poi l’intervento in assoluto ritardo di Sambia che, graziato, viene soltanto ammonito. Il finale è un monologo rossoblu che gestiscono a loro piacimento i ritmi di una gara che nell’ultimo quarto di gara ha poco da dire. I cambi offrono ancora soluzioni tattiche ad Italiano che si porta a casa un’altra vittoria nel finale. Completando quanto di buono iniziato nel match d’andata, Dallinga inserisce il suo nome nel tabellino dei marcatori e griffa la rete del definitivo 2-1 al minuto 87.

Da quel momento fino al 92′ succede poco o altro. Il Bologna non ha alcuna intenzione di fermarsi e grazie all’evidente superiorità tecnica e qualitativa mostrata nell’arco dei 180 minuti strappa il pass per la finale dove gli uomini di Italiano incontreranno il Milan.