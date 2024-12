Juventus, Conte spinge per Fagioli: le condizioni e gli ostacoli da superare | ESCLUSIVO

L’interesse del Napoli, in vista del calciomercato di gennaio, per Fagioli prende piede

Chi si aspetta un mercato di gennaio in formato small, probabilmente si sbaglia. Molti sono, infatti, i club che devono chiudere diverse operazioni per correggere gli errori commessi l’estate scorsa e/o per ovviare ai gravi infortuni patiti dai propri calciatori. È il caso della Juventus che, dopo aver visto chiudere la stagione in anticipo a Bremer e Cabal, si trova costretta a prendere un difensore importante.

Pressing su Hancko del Feyenoord, così come resta viva la pista che porta ad Antonio Silva. Non solo acquisti, perché qualcuno in casa bianconera potrebbe salutare. L’indiziato numero uno continua ad essere Nicolò Fagioli, praticamente ai margini del progetto Thiago Motta e le ultime panchine lo certificano. Nelle scorse settimane, vi abbiamo anticipato il concreto interessamento del Marsiglia di Roberto De Zerbi, così come quello del Paris Saint-Germain, di club della Premier League e, dulcis in fundo, anche dell’inserimento del Napoli. Ed è su quest’ultima ipotesi che ci concentriamo.

Napoli-Fagioli: Conte insiste, Giuntoli resiste

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’allenatore dei campani, Antonio Conte, sta spingendo fortemente per avere il centrocampista a gennaio. Dall’altra parte, l’uomo mercato della Juve, Cristiano Giuntoli, non vorrebbe cedere Fagioli in Italia. E mentre la possibilità di uno scambio con Raspadori non scalda, si pensa ad un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale di 25 milioni di euro e qualche bonus.

Fagioli è a caccia di continuità e motivazioni, Serie A o estero non fa differenza, visto che la situazione che sta vivendo attualmente non può soddisfarlo. Quello che appare certo è che la questione terrà banco nelle prossime settimane, con Conte che attende novità. Vi terremo aggiornati.