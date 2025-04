Serie A, il KO costa l’esonero: Cannavaro per la panchina

In Serie A la sconfitta può costare un ennesimo esonero in questa stagione. Attenzione alla candidatura di Fabio Cannavaro, che può dunque far il suo rientro nel massimo campionato italiano.

La posizione degli allenatori in Italia, sin dalla notte dei tempi, è estremamente incerta ed in bilico, dal momento che sono sempre i primi a pagare quando le cose non vanno per il verso giusto. Ed a volte addirittura sono gli unici a lasciarci le penne, come si suole dire in questi casi. Si tratta di una dinamica che si ripete ormai sin dalla notte dei tempi, nonostante non sempre, anzi, si riescono a raggiungere i risultati auspicati da un provvedimento così forte. In questo finale di stagione c’è una panchina che è fortemente in bilico e che può cambiare “proprietario“.

Si è parlato a lungo di un addio di Marco Giampaolo al Lecce ancor di più dopo il KO con il Como, visti i recenti risultati. Fino a questo momento, però, i pugliesi lo hanno sempre confermato, dimostrando una enorme fiducia in quelle che sono le sue capacità. Un altro club, però, in maniera anche inattesa, in Serie A sembra intenzionato a percorrere la via dell’esonero ed a sorpresa potrebbe riportare in panchina in Italia Fabio Cannavaro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che sono significative.

Altro esonero in arrivo in Serie A: attenzione a Cannavaro

Un esonero per un club è un duro colpo, dal momento che significa fare i conti con la consapevolezza di aver fallito rispetto agli obiettivi di inizio stagione. Stando a quanto raccontato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, sul proprio account X in vista di questo finale di stagione attenzione alla posizione di Kosta Runjaic. L’Udinese, infatti, è reduce da cinque sconfitte consecutive. Questo trend gli costa la riconferma per l’anno prossimo ma attenzione a questo finale di campionato.

La partita contro il Bologna, a quanto pare, potrebbe essere decisiva e, se dovesse arrivare una sconfitta, potrebbe costare per davvero l’esonero anticipato per Runjaic. In tal senso, per le ultime quattro partite di Serie A attenzione al possibile ritorno di Fabio Cannavaro, reduce dall’esonero con la Dinamo Zagabria ed in cerca di una nuova possibilità.

Ha guidato l’Udinese già nel finale della scorsa stagione, conducendo i bianconeri ad una salvezza a dir poco sofferta. Alla fine i friulani hanno deciso di non puntare su Fabio Cannavaro, ma adesso potrebbero tornare sui propri passi i dirigenti del club offrendo magari maggiori garanzie al tecnico napoletano. Si attendono sviluppi.