Il Como non si ferma più: Diao e Goldaniga regolano il Lecce, contestazione al ‘Via del Mare’

Grazie alle reti del suo attaccante e del difensore, gli uomini di Fabregas trovano un’altra vittoria portandosi a quota 39 punti: non riescono a sbloccarsi i salentini

Como on fire. Rischiando solo in un paio di circostanze, i lariani riescono a portare a casa un’altra importantissima vittoria per la propria classifica. Dopo aver sbloccato le marcature con Diao, la compagine di Fabregas è stata brava a gestire i ritmi dell’incontro rischiando solo in un paio di circostanze, salvo poi trovare la zampata vincente con il preciso inserimento di Goldaniga che al minuti 84 ha sigillato il raddoppio 0-2 prima della rete al 91′ di Diao.

Rete ‘storica’ quella messa a segno dal difensore del Como che non segnava addirittura dall’8 luglio 2024, 84 partite fa. Poco ficcante la manovra del Lecce che aveva pure approcciato nel migliore dei modi l’incontro. La rete annullata a Krstovic per un’evidente posizione di fuorigioco dell’attaccante giallorosso, però, ha spento la verve dei padroni di casa. Dopo l’occasione capitata sui piedi di Gaspar sono infatti gli ospiti a salire in cattedra: prima Ikoné al minuto 31, poi l’incursione con i giri contati di Diao. Nella ripresa il Como arretra il proprio raggio d’azione ma se si esclude una bella conclusione di Morente deviata in corner da Butez la reazione dei giallorossi non prende quota. Nel finale prima Goldaniga e poi ancora Diao (quest’ultimo all’ottavo gol stagione) chiudono una partita quasi mai in discussione. Il Lecce ora trema.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli 68; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio 56; Roma 54; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli e Venezia 24; Monza 15.

Lecce-Como 0-3

Monza-Napoli ore 18

Roma-Verona ore 20.45

Empoli-Venezia domani ore 15

Bologna-Inter domani ore 18

Milan-Atalanta domani ore 20.45

Torino-Udinese lunedì ore 12.30

Cagliari-Fiorentina lunedì ore 15

Genoa-Lazio lunedì ore 18

Parma-Juventus lunedì ore 20.45