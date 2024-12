Juventus, per Antonio Silva serve uno sforzo in più. E Danilo vola in Brasile | CM.IT

Il matrimonio tra Danilo e la Juventus è finito. E il Napoli di Antonio Conte resta in attesa di novità per il brasiliano

Manca solo l’ufficialità, ma Danilo e la Juventus sono pronti a dirsi addio nei prossimi giorni, se non ore. Le voci si rincorrevano da settimane, ma con l’assenza dei lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal sembrava potesse restare in rosa almeno fino alla fine della stagione.

La situazione, però, è evidentemente precipitata e il capitano bianconero lascerà Torino nella sessione invernale del calciomercato ormai alle porte. L’ultima apparizione del Nazionale brasiliano allo ‘Stadium’ sarà, dunque, quella del 14 dicembre scorso, in occasione del 2-2 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, mentre in Champions League resterà impressa l’ottima prestazione contro la sua ex squadra, il Manchester City di Pep Guardiola, culminata nell’importantissima vittoria per 2-0 nella quarta giornata della massima competizione europea per club.

E, adesso, sono tanti gli scenari che riguardano la Juve, sia per quanto riguarda il futuro dello stesso Danilo che per gli innesti da regalare all’allenatore Thiago Motta, visto che nella Supercoppa Italiana saranno a disposizione solo quattro difensori: Nicolò Savona, Federico Gatti, Pierre Kalulu e Andrea Cambiaso. Restano soluzione valide, ma da adattati, quelle che portano a Manuel Locatelli come difensore centrale e Weston McKennie da terzino, destro o sinistro. Una situazione sicuramente d’emergenza che Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori dovranno cercare di risolvere in breve tempo. E i nomi sul tavolo non mancano.

Antonio Silva, Tomori e Hancko per la Juve. E Danilo vola in Brasile

Da tempo vi parliamo della pista Antonio Silva, calciatore del Benfica finito un po’ ai margini della prima squadra. Lo stesso agente, Jorge Mendes, ha aperto alla possibilità di un trasferimento alla Juventus, ma il club lusitano ha rispedito al mittente la proposta di un prestito con diritto di riscatto, operazione totale da 35 milioni. La diplomazia è al lavoro, ma per fare andare l’affare in porto servirà uno sforzo: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Benfica chiede sia una cifra più importante, la valutazione delle ‘Aquile’ si aggira addirittura attorno ai 50 milioni di euro, che l’obbligo di riscatto. Vedremo come evolveranno le cose nei prossimi giorni, con Mendes di mezzo tutto è sempre possibile.

Per David Hancko del Feyenoord, invece, sono alte le possibilità di un approdo a giugno a Torino, con l’inserimento di Facundo Gonzalez, attualmente in prestito proprio agli olandesi, nella trattativa per abbassare le pretese economiche. Capitolo Fikayo Tomori: bisognerà attendere le valutazioni del nuovo allenatore del Milan Sergio Conceicao, ufficializzato proprio oggi dal club rossonero dopo l’esonero di Paulo Fonseca. Tutto in stand by, quindi, per il roccioso difensore inglese che resta, comunque, nel mirino della Juve. Tornando a Danilo, invece, il Napoli di Antonio Conte resta concretamente sulle sue tracce, mentre, secondo il giornalista Luca Momblano, il calciatore in queste ore volerà in Brasile in attesa di perfezionare l’addio ai colori bianconeri dopo ben cinque anni e mezzo.