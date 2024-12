Milan, UFFICIALE Conceicao: il comunicato con i dettagli dell’accordo

Annunciato il nuovo allenatore rossonero: prende il posto di Fonseca esonerato ufficialmente in mattinata

Sergio Conceicao nuovo allenatore del Milan, ora è anche ufficiale. Dopo che in mattinata era stato annunciato l’esonero di Fonseca, il club rossonero ha diramato il comunicato per formalizzare l’arrivo del nuovo tecnico.

“AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sargio Paulo Marceneiro da Conceicao fino al 30 giugno 2026. – si legge nella nota pubblicata poco fa -. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sergio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni”. Una notizia che era nell’aria da ieri, quando sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla decisione dei rossoneri di esonerare Fonseca dopo la partita con la Roma (terminata 1-1) e sull’accordo con l’ex allenatore del Porto.

Conceicao era già stato cercato dal Milan in primavera, prima che la società decidesse di virare su Fonseca, una volta saltata l’opzione Lopetegui. Ora le strade si incrociano realmente e toccherà al portoghese provare a rilanciare una squadra che è lontana dagli obiettivi stagionali. I rossoneri, infatti, sono ottavi in classifica, con otto punti dalla zona Champions, anche se con una partita da recuperare.

Milan, ufficiale Conceicao: durata del contratto e staff

Il cambio della guardia a Milanello c’è stato dunque quest’oggi con Fonseca – che ieri uscendo dallo stadio dopo Milan-Roma aveva anticipato la notizia dell’esonero – che ha salutato tutti e lasciato la sede del club.

Lì dove a breve entrerà Conceicao che sarà accompagnato da uno staff formato dal vice Siramana Dembelé, dai preparatori dei portieri Diamantino Figueiredo e Vedran Runje, il fisiologo Eduardo Oliveira e inoltre Fabio Moura e Joao Costa. Già oggi pomeriggio il portoghese potrebbe guidare il suo primo allenamento, mentre domani è prevista la partenza per l’Arabia Saudita dove la squadra è attesa venerdì dalla semifinale di Supercoppa contro la Juventus. Esordio in famiglia per il tecnico portoghese che vivrà un derby padre-figlio con Francisco.