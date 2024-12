Fonseca lo esalta, Tomori può partire: le condizioni per il passaggio alla Juve | CM.IT

Le ultime sul futuro del centrale inglese, che può lasciare il Diavolo nel corso del 2025: il punto della situazione

Il futuro di Fikayo Tomori continua a tener banco in Casa Milan. Il centrale ha perso ormai da tempo lo status di titolare inamovibile e si sta interrogando in merito alla propria posizione all’interno della squadra di Paulo Fonseca.

Oggi di fatto l’inglese è una riserva di Malick Thiaw e Matteo Gabbia, ma per il tecnico portoghese resta una pedina fondamentale. Ieri l’ex Lille in conferenza stampa ha speso parole importanti per il calciatore, per il quale il Diavolo ha investito ben 35 milioni di euro. Un prezzo da tenere in mente in caso di eventuale cessione.

In questo momento, però, il Milan non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale per Tomori, ma è a conoscenza dell’interessamento di varie squadre, Juve su tutte. Il giocatore piace inoltre in Inghilterra (Newcastle e West Ham stanno monitorando la situazione), soluzione che il club preferirebbe.

Milan, fissato il prezzo di Tomori

In Via Aldo Rossi non esistono incedibili e di certo non lo è nemmeno il centrale inglese: per un suo addio, però, occorrono garanzie.

Il Diavolo è disposto anche ad aprire al prestito oneroso, ma serve l’obbligo di riscatto. Il prezzo? Il club rossonero valuta Tomori addirittura più di 30 milioni di euro, ma può accontentarsi di qualcosa meno. Sui 25 milioni con i bonus l’affare può davvero decollare. I rapporti tra il Milan e la Juventus sono più che buoni e a margine della Supercoppa in Arabia Saudita ci sarà modo per un confronto per capire come poter intavolare l’affare, ma è difficile, che rientrino dei giocatori bianconeri. L’intermediario dell’operazione, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è lo stesso di Mosquera, uno degli obiettivi principali dei rossoneri per la difesa.

Per quanto riguarda il Diavolo, è evidente che non può permettersi di chiudere la stagione con soli tre centrali in rosa e servirebbe dunque, eventualmente un sostituto di Tomori. Le opportunità possono arrivare dalla Premier League: attenzione così al solito Kiwior e soprattutto alle occasioni provenienti dal Chelsea, come Axel Disasi, che Geoffrey Moncada conosce davvero molto bene. Il preferito del Milan è però Mosquera del Valencia.